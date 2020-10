‘Hombruna’ “explora los claroscuros de la llamada ‘Mataviejitas'”

Richard Viqueira asegura que Hombruna está inspirada en un personaje que me interesó desde hace una década debido a que confluían en él muchas circunstancias, como la de género, la violencia latente en el país y la dicotomía que mostraba: que quería ser protagonista de la lucha libre y utilizó muchas de las técnicas en sus crímenes. Esta complejidad la quise explorar. Realicé una investigación, pero desgracidamente no hay tanto material, ni siquiera de los juicios, como yo creía .

El monólogo, que el autor y director califica como una dicotomía , plantea “el modus operandi del personaje: ella estrangulaba, le quitaba el aire a las personas. En este sentido, quise evidenciar algo que, tal vez, no se perciba de manera consciente: la actriz dialoga con el aire y el coprotagonista es el oxígeno. Eso que significa la nada, lo etéreo; lo que nos rodea y nadie entiende”.

A principios del siglo XXI

La historia se ubica, con sus licencias y libertades, a principios del siglo XXI, cuando una serie de acontecimientos delictivos llamaron la atención de la sociedad: casi 50 mujeres de la tercera edad fueron asesinadas por estrangulamiento.

Esta propuesta retoma la historia con su entorno, desde el maltrato de los hombres, su familia hasta el de la violenta sociedad .

Richard Viqueira, El kamikaze del teatro y uno de los 15 directores más relevantes de México, según la Cambridge Encyclopedia of Stage Directors, subrayó: No me interesó hacer una apología del personaje ni que fuera lo que ocurre normalmente con la nota roja, un ensañamiento contra la persona. En realidad, quise que viéramos sus claroscuros y el público tuviera la última palabra sobre su situación y proceder .

Hombruna tendrá funciones del 30 de octubre al 22 de noviembre, todos los viernes y sábados a las 19 horas, y domingos a las 18 horas, en el teatro Sergio Magaña, Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María La Ribera, cerca del Metro San Cosme.