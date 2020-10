Este domingo inicia Dinamicon 2020

Ciudad de México. Este domingo se ofrecerá a través de Facebook el conversatorio Dinamicon 2020, “un encuentro de autores independientes que se lleva a cabo cada mes de octubre en la Ciudad de México”, en el cual “artistas de la historieta, actores de doblaje, entusiastas del cosplay (interpretación de personajes de ficción y fantasía, creando sus vestuarios) y clubs de fans de diferentes propuestas de la cultura popular” se darán cita para celebrar y divulgar el cómic mexicano del siglo XXI, informó en entrevista Héctor López, narrador gráfico y organizador del evento.

López, profesional de la historieta desde 1990, quien empezó su carrera realizando cómics de la pareja clásica de los dibujos animados Tom y Jerry para Grupo Editorial Vid, indicó que en Dinamicon 2020, que se transmitirá a partir de las 11 horas a través del muro https://www.facebook.com/Dinamicon/, participarán entre otros Jesús Morales, Moraliux, dibujante de la desmadrosa serie ochentera Simón Simonazo; Ricardo Camacho, creador de El Theo y colaborador de la revista fundamental El gallito inglés; Gorka Olachea, creador de Taro Chan el gatito cosplayer; Paty Pérez y Ana González, ilustradoras del estudio Disenauts; así como el actor Hannibal Brown, voz original del droide C3PO en la saga de La guerra de las galaxias.

Explicó que “en este 2020, debido a la pandemia que nos ha limitado a realizar eventos públicos, transmitiremos la Dinamicon desde su página de Facebook, donde los artistas invitados mostrarán sus productos y servicios, así como sus redes sociales y ligas a donde podremos encontrarlos”.

Adelantó que en el evento Moraliux dará a conocer su obra Simón Simonazo Presenta, al igual que publicaciones de aventuras cómicas editadas por Editorial Kuteka: el número 4 de la serie Capitán Dinamita y el segundo ejemplar de El Chundo, el huracán del pueblo.

De acuerdo con López, su personaje Capitán Dinamita es “un chico de 17 años que dibuja sus propias historietas y en las noches se pone el disfraz de su personaje para combatir al crimen, sin entrenamiento ni habilidades especiales; sólo mucho valor y buenas intenciones”.

Comentó que Capitán Dinamita “es muy mexicano, en un entorno retro, lleno de grabadoras de cassette, teléfonos de disco, anuncios de productos, transporte público y lugares que ya no existen. Capitán Dinamita resuelve los casos a los que se enfrenta por pura suerte o a veces por mero ingenio y oportunidad, aunque no siempre salga bien librado; es miope, así que cuando se quita las gafas para usar su antifaz no puede ver bien: Se le escapan los malos y no alcanza a ver las placas de los autos en que huyen, se quita el pantalón y se le atora con las botas de su súper traje”.