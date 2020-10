La energía de Robert Fisk surge de su deseo de atrapar una historia

Viernes 16 de octubre de 2020. This Is Not a Movie es distinta a otros proyectos del cineasta Yung Chang. Su cinta es sobre la vida y obra de Robert Fisk, el corresponsal del diario británico The Independent que se mudó a Beirut hace más de 25 años para cubrir el conflicto en Medio Oriente; es también un documento sobre el periodismo, la verdad, la historia y las historias.

Me di cuenta de que hacer una película sobre la historia de Medio Oriente sería imposible, hacer una biografía de Robert Fisk sería imposible, porque hay demasiado , contó el realizador chino-canadiense en entrevista. Acostumbrado a tener al menos un sentido de la dirección que seguirá al comenzar un proyecto nuevo, Chang empezó éste sólo sabiendo que el documental no sería ni una biografía ni un resumen de la historia.

El cineasta contaba con interesantes archivos fílmicos de distintas épocas en la vida de Fisk y también tenía la idea de seguirlo mientras narraba e investigaba sus historias. Además, estaban las ideas que el británico ha desarrollado tanto en libros como en periódicos. Así que Chang y su editor se centraron en combinar esos elementos de la manera más orgánica posible.

Gestación

This Is Not a Movie, que comenzaba a recorrer festivales de cine a principios de este año, empezó a gestarse a finales de los años 90, cuando Yung Chang era un estudiante de cine. En la universidad pudo leer textos de Noam Chomsky y Robert Fisk, colaboradores de La Jornada, y Naomi Klein, con los que se identificaba y que compartían su manera de pensar, a diferencia de los artículos publicados en los medios tradicionales, a los que veía como algo frío y sin ningún análisis ni perspectiva.

Más tarde, motivado por la National Film Board de Canadá e incapaz de comprender el triunfo de Donald Trump en 2016, decidió viajar a Beirut pensando que Robert Fisk sería un buen punto de partida para poder entender cómo es que recibimos y decidimos sobre la información que consumimos.

Tomó algunos años a Chang reunir los fondos necesarios para producir su película. El documentalista es consciente de que dicha labor se demoró debido a la manera en que es visto el periodista en algunos países. “La gente es muy cuidadosa con Robert Fisk, cuando lo googleas lo primero que aparece es que es un mentiroso, pro sirio, y eso estaba en mi cabeza cuando fui a verlo”, admitió.

Sin embargo, una vez que empezó a filmar el documental, dice Chang, me di cuenta de que me hacía sentir que podía aterrizar la película en su perspectiva de la verdad. Es un hombre de principios y de integridad, y eso es esencialmente lo que lo mete en problemas, por eso es que es etiquetado .

Chang considera que la manera en que Fisk define el periodismo, que es reportar del lado de quienes sufren, es parecida a lo que los documentalistas hacen como parte de su labor. Creo que eso se alinea mucho con hacer documentales. No estamos haciendo reportajes para las noticias, es en gran parte subjetivo, es ahí donde empiezas a construir un sentido de moralidad, hay una posición que puedes apreciar, y creo que ésa es la conexión con Fisk. Hacer documentales es una forma de contar historias, no de contar noticias , detalló el director.

La gente sigue sus propias reglas