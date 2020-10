La UDG culmina charla sobre "Los estados reconstruyendo el tejido social"

Ciudad de México. Explorar nuevos formatos de coreografías, puestas en escena, y conciertos; rehacer la economía de las compañías, y generar nuevas estrategias para “hacer más con menos”, y las nuevas posibilidades que abrió la tecnología, fueron algunos de los temas que creadores, promotores y funcionarios culturales pusieron sobre la mesa durante el conversatorio “Ajustes impostergables: Hacia nuevas políticas culturales”, el cual se realizó dentro del coloquio “Los estados reconstruyendo el tejido social, la cultura como hilo conductor para la reactivación social”, organizado por Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG.



La jornada inaugural celebrada este lunes constó de dos conversatorios y una conferencia del creador escénico David Olguín. La conferencia de apertura si tituló ¿”Nuevas ventanas?” y contó con la participación de Claudia Lavista, de Delfos, Paty Carrera de Control Freaks Music, Alan Guitiérrez de Voy al Teatro y Bruno Bichir del Foro Shakespeare. Fue moderada por Igor Lozada, titular de Cultura UDG, quien enmarcó el coloquio dentro del esfuerzo realizado desde el inicio de la pandemia, en el sentido de escuchar a los creadores, apoyar en el desarrollo de su reactivación económica y convocar al público a acercarse a nuevas formas de ver los espectáculos, encontrando

puntos de convergencia que den pie al desarrollo de acciones comunes entre las diferentes regiones del país para así coadyuvar en la consolidación, la coordinación y organización del sector de las artes en México.



El coloquio inició con la introducción realizada por Sergio Ramírez, Director del Centro de Investigación y Desarrollo en Educación, Cultura y Sociedad, quien demandó mayores presupuestos para la promoción cultural.



Durante la charla, los gestores culturales coincidieron en que uno de los mayores retos a los que se han enfrentado durante la pandemia Covid-19 ha sido la conectividad, ya que una buena parte de la población aún carece de recursos tecnológicos y la brecha digital es muy marcada en ciertas comunidades y municipios.



Por otra parte, también admitieron que el tema de la capacitación para uso de estas herramientas ha sido fundamental, ya que incluso muchos creadores y agentes culturales se resistían a emplearlas. Otro de los temas medulares fue la manera en que podrían apoyarse entre los propios creadores, gestores y promotores culturales, ya que todos ellos se vieron afectados sus ingresos ante la crisis económica que se está gestando debido a la crisis sanitaria.





Claudia Lavista, por ejemplo, dijo que desde su academia tuvieron que reestructurar la forma de llegar a nuevos públicos y generar recursos, creando un blog con entrevistas a artistas, videos de presentaciones de danza, exposición del trabajo de los alumnos de forma digital, talleres virtuales y piezas dancísticas creadas específicamente para ser vistas a través de Zoom.



Por su cuenta, Paty Carrera señaló que a partir del paro de labores, muchos músicos se dieron a la tarea de ofrecer conciertos gratuitos digitales para mitigar los efectos del encierro, pero se encontraron con la problemática de buscar hacerlo redituable, emprendiendo entonces el pago por evento.



Bruno Bichir dijo que después de 20 años de constancia para hacer del Foro Shakespeare un lugar con cinco espacios, librería y servicio de alimentos, la pandemia no los vence y les mostró los caminos digitales, llegando a tener hasta mil personas conectadas a un montaje.



En su intervención titulada “Reflexiones y creación en medio de la crisis sanitaria"”; David Olguín

expresó que “Nos afanamos en decir que el arte y la cultura son instrumentos importantes, pero yo creo que el teatro mexicano será solidario, será colectivo o no será más”.



El segundo conversatorio titulado “Ajustes impostergables: hacia nuevas políticas culturales” contó con la presencia de los titulares de instituciones culturales del país: Concepción Landa, Secretaría de Cultura de Chihuahua, Ricardo Marcos, del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Armando Herrera, Secretario de Cultura de San Luis Potosí, Adriana Camarena, titular del Instituto de la Cultura de

Guanajuato, Diana Reyes González del Instituto Municipal de la Cultura y Arte de Sonora. La mesa fue moderada por Sergio Ramírez.



Al respecto, remarcaron la importancia de las convocatorias para poder seguir brindando apoyos, sin embargo, en el caso del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Sonora para su directora, Diana Reyes, fue fundamental hacer uso de un mapeo llamado Cartografía de Agentes Culturales, el cual habían estado trabajando previamente con el INEGI, ya que con los datos obtenidos pudieron re-direccionar los recursos hacia quienes más lo necesitaban.



En los aspectos positivos, los titulares de cultura destacaron que existe una avidez por el consumo de productos culturales, lo cual se ha reflejado en las cifras tanto de sus redes sociales como de las transmisiones que han llevado de diversos eventos. Otra de las oportunidades que brindó el confinamiento debido a la pandemia de Covid-19 fue rescatar y acervos digitales para poder darles otras salidas y comenzar a reevaluar la forma en cómo generar nuevos formatos de consumo para espectáculos tales como la danza, el teatro y los festivales.



En su intervención, Ricardo Marcos, presidente del Consejo de Cultura y las Artes de Nuevo León, explicó que tenemos que pensar que “no hay un regreso a la normalidad, no hay un regreso al antes, esto que tenemos es el ahora y el futuro inmediato y no queda de otra, más que aceptarlo llanamente”. Sin embargo, esta premisa también conlleva a generar nuevos lenguajes artísticos y de difusión cultural, lo cual abre espacio para seguir dialogando sobre los nuevos retos que enfrenta el sector y la manera de resolverlos.



Las mesas del coloquio Los Estados reconstruyendo el tejido social continuarán hasta el 14 de octubre y se podrán consultar las mesas a través de las redes sociales y la página de Internet de Cultura de la Universidad de Guadalajara.

