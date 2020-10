La movilización en Chile, una luz ambivalente, expresa Paz Court

Ciudad de México. La cantautora chilena Paz Court se reinventa permanentemente. Lo mismo interpreta jazz que le rinde homenaje a la música de orquesta y los boleros de los años 40 y 50. Ahora, en su más reciente disco, La fuerza, se arriesga y expone ante los géneros latinoamericanos.

El álbum –que será presentado en noviembre en un lugar por confirmar, si las condiciones sanitarias lo permiten–, es el más personal de la artista, radicada en la Ciudad de México desde 2019. Con él, dice, rompió los moldes, se alejó de las estructuras que la encasillaban en un solo lugar y le implicó un proceso de transformación catártico.

Estaba trabajando en medio de la oda vintage y las orquestas antiguas, cuando de repente empezaron a aparecer estas canciones que venían de sus entrañas y sus dolores, así como del estallido social chileno, el año pasado, comentó Court en entrevista con La Jornada.

Al principio me costó encontrarles un lugar. Me preguntaba qué iba a hacer con ellas, ya que hablaban de la oscuridad, la vulnerabilidad y el dolor, temas que nunca habían estado en mi mundo artístico , afirmó la también autora de los discos Cómeme y Veranito de San Juan.

A pesar de ello, hacer este trabajo ha sido liberador, pues si bien durante el proceso de composición se sintió contrariada, ya que por un lado interpretaba un papel optimista, de amor y sueños, y por otro, esto no se reflejaba en las canciones que componía, sostuvo la también fundadora de la orquesta Florida que funcionó entre 2016 y 2019.

Letras que se van transformando

–¿Por qué se sentía contrariada?

–Si bien en este disco hay canciones muy personales, hay otras en las que me refiero a asuntos sociales, como Pajarillo negro, que habla de los feminicidios, y Somos, que la escribí después de haberme enterado del asesinato homofóbico de una chica. Hay un origen en las letras, pero éstas se van transformando y el contexto les da otro sentido. Luego me di cuenta de que muchas de las cuestiones personales que sentía se debían al neoliberalismo opresor y que el 18 de octubre del año pasado, cuando llegó el estallido social chileno, se vieron reflejados socialmente y entendí que no estaba sola.