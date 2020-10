La cumbia es una actitud de vida, expresa Amandititita

Ciudad de México. Las historias que Amandititita narra casi siempre son una suerte de crónicas urbanas. Sus personajes pertenecen a la periferia de la Ciudad de México, aquel entorno que habitó siendo niña en los años 80.

Después del terremoto del 85 por muchos años no tuvimos un hogar fijo. Vivíamos en lugares rarísimos y lejísimos en el estado de México, con mi mamá , recuerda la cantante.

De aquella época, cuenta, le queda una fuerte sensación provocada por las fiestas en los barrios. “Cuando cerraban las calles y ponían el sonidero –y yo me acuerdo cómo bailaban–, en esos momentos, esas noches, ajenos a todos los problemas. Problemas que, en ese momento yo era muy chica y realmente no veía. Pero ahora me doy cuenta que eran lugares muy humildes y aprecio tanto esta capacidad de decir: ‘vamos a hacer la fiesta’”.

Dicho entorno, considera Amandititita, es de donde proviene su inclinación por hacer música del género. Porque para mí la cumbia es mucho más que un sonido, habla de una actitud ante la vida, de un levantarme. Para mí, es una protesta de una clase trabajadora , puntualiza.

Su último sencillo, 'Cumbiar el mundo', enfatiza ese mensaje. Se trata de un tributo a un sonido que hace felices a los músicos que produjeron la canción. Pato Machete y los creadores del moombahton, Titsworth y Dave Nada, se unen al llamado que hace Amandititita “a cumbiar las cosas.

Eso no quiere decir que las cosas van a cambiar, quiere decir que decides poner una cumbia en vez de llorar, o en vez de odiar, o en vez de seguirte sintiendo pésimo , explica la cantante. Aunque el tema fue grabado poco antes de que iniciara la pandemia, Amandititita no quería publicarla porque no sentía que fuera el momento, la energía estaba rara , considera.

El video de la canción fue producido con la colaboración de muchos de sus seguidores. La compositora les pidió grabarse bailando y se sintió conmovida al ver que la respuesta fue positiva. Recibió más material del que pudo incluir y le ayudó saber que la experiencia durante la contingencia sanitaria ha sido compartida.