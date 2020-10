Tania Libertad y Sabo Romo se unen "para hacer buena música"

Ciudad de México. Sonidos místicos e inspiradores son recreados por dos intérpretes de estilos diferentes y con una prolífica trayectoria: Sabo Romo y Tania Libertad, quienes al unir sus voces revelan una conexión musical que exalta sentidos y emociones.

SA’nTA es un proyecto de balada contemporánea , que se originó en 2018 y vio la luz hace unos días, con el sencillo Las esperanzas. Este dueto surgió de la inquietud musical de ambos artistas, quienes preparan el lanzamiento de un EP compuesto por cinco canciones, el cual estará listo en diciembre próximo.

Tania Libertad en entrevista con La Jornada contó que la letra de Las esperanzas, del peruano Carlos Otero, no fue compuesta en esta época de pandemia y dificultades, sino hace más de tres o cuatro años, pero cuando la escuché me sensibilizó; no sé qué me pasó, se me arrugó el corazón por lo que decía. Fue muy premonitoria y me causó escalofríos .

Te necesito para que cantes conmigo

En ese momento, prosiguió, “pensé que no quería estar en una situación así, ni cuando estuviera sola; entonces decidí que para esta canción iba a estar acompañada por una voz masculina, alguien a quien quisiera y admirara, que fuera amigo y gran músico. Así, busqué a Sabo, a quien dije: ‘te necesito, pero no para que toques el bajo, sino para vengas y cantes conmigo’; por supuesto, entró en terror”.

A su vez, Sabo Romo, miembro de la banda Caifanes, productor y artífice de la propuesta Rock en tu idioma sinfónico, entre otros proyectos, explicó: “Esto está bien chido, porque es parte, en mi caso, de la promiscuidad del rock, pero ha sido un proceso bien lindo, porque Tania y yo somos amigos desde hace muchos años; tenemos una relación musical muy cercana, pero, sobre todo, familiar, y a partir de una canción que aparece en la vida de ella se empezó a gestar el dueto de SA’nTA.

“En principio –se sinceró el músico–, me resultó un tanto inconcebible, porque me daba terror enfrentarme a una artista tan grande como Tania, quien ha cantado con los mejores del mundo, ella misma lo es; ahora, sentirme arropado por su enorme talento, cariño y amistad ha sido muy importante”.

Acerca del material, Sabo Romo sostuvo: “Son temas entrañables, que no versan sobre la misma situación, porque nos tomó dos años concretar SA’nTA, debido a diversas situaciones y compromisos individuales. Finalmente, después de la compleja parte de la pandemia, en la cual no podíamos tener contacto, intentamos hacerlo a la distancia, pero eso no es para nosotros; no nos funcionó pues queríamos transmitir una emoción con un dueto”.