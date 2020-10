Pausan producción de ‘Jurassic World: Dominion’ por casos de Covid-19

Los Ángeles. La producción de Jurassic World: Dominion de Universal Pictures, de Comcast Corp , fue suspendida por dos semanas después de que algunas personas dieran positivo de Covid-19, dijo el miércoles el director Colin Trevorrow.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX