Retrasa Warner Bros el estreno de ‘Dune’ y ‘The Batman’

Warner Bros dijo a última hora del lunes que retrasará el estreno de las películas Dune y The Batman, otro revés para la industria del entretenimiento que se ha visto muy golpeada por la pandemia de Covid-19 y las medidas de distanciamiento social que provocaron cierres de cines en todo el mundo.

Dune, una película de ciencia ficción dirigida por el canadiense Dennis Villeneuve, ahora se estrenará en octubre de 2021, en lugar de en diciembre. El lanzamiento de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, en tanto, se ha trasladado a la primavera boreal de 2022 desde octubre del año próximo.

Los estrenos de películas se han retrasado incluso después de que se suavizaron las restricciones, con la gente aún recelosa de ir al cine y muchas salas aún no operativas.

El lunes, la segunda mayor cadena de cines del mundo, Cineworld, decidió cerrar temporalmente sus salas en Estados Unidos y Reino Unido en un intento por sobrevivir.

La filmación de The Batman también había sido suspendida dos semanas después de que un miembro de la producción -que según reportes de prensa fue Pattinson- diera positivo de Covid-19. La filmación se reanudó el mes pasado en Gran Bretaña y Warner Bros nunca confirmó o negó los reportes sobre el diagnóstico del actor.

Dune ha recibido mucha atención por su elenco, que incluye a Timothee Chalamet, el actor de 24 años que fue nominado a un premio de la Academia por su papel en la película de 2017 Call Me by Your Name.

Otras películas de Warner Bros de gran presupuesto que han retrasado su estreno incluyen a Tenet y Wonder Woman 1984.

El lanzamiento del nuevo filme de James Bond No Time to Die, de MGM y Universal Pictures, también se postergó hasta abril de 2021.