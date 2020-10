Estrenará Netflix serie sobre el camino al éxito de Selena

Una serie sobre el ascenso al éxito de la cantante Selena Quintanilla, una leyenda del tex-mex que fue asesinada en 1995 a manos de la presidenta de su club de admiradores, se estrenará el 4 de diciembre en Netflix, anunció el martes la cadena de streaming.

"¿Confías en tu padre?, dice una voz masculina al inicio del tráiler. "Sí", responde la voz de la actriz que interpreta a Selena. "Si sigues ensayando, pronto verás los frutos. Ya verás", agrega la primera voz mientras la cantante camina hacia el escenario en la presentación de Selena: La Serie.

El drama, dividido en dos temporadas, explora la transición a la madurez de la artista estadunidense de origen mexicano, desde sus inicios cantando en pequeños eventos con su familia en Corpus Christi, Texas, hasta su transformación en una de las intérpretes latinas más exitosas de todos los tiempos.

La serie también cuenta los años de esfuerzo y sacrificio que la familia Quintanilla tuvo que pasar antes del meteórico ascenso a la fama de Selena.

La autora del éxito Bidi, Bidi, Bom, Bom será interpretada por la actriz estadunidense Christian Serratos, conocida por sus papeles como Angela Weber en la saga de filmes Crepúsculo y como Rosita Espinosa en la serie The Walking Dead.

Selena fue asesinada hace 25 años en Texas por la presidenta de su club de admiradores, Yolanda Saldívar, afuera del hotel Days Inn, en Corpus Christi, cuando solo tenía 24 años.

Selena: La Serie, con producción ejecutiva de Jaime Dávila, Rico Martínez, Hiromi Kamata, Suzette Quintanilla, Simran A. Singh y Moisés Zamora, fue creada por Zamora, con Don Tod (This Is Us) como consultor y actuaciones de Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemí González y Seidy López.

Esta es la segunda producción importante sobre la cantante en pocos años, tras el estreno en septiembre de 2018 de El Secreto de Selena, aunque esa serie se basó en su trágica muerte.