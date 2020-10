“El objetivo de la música es conectar con la gente”: Moby

Cuando empezó a hacer música, Moby tenía nueve años. Había encontrado en ella algo que lo hacía sentir bien, a diferencia de su entorno, que le causaba miedo y vergüenza.

Moby es un músico multifacético, efigie underground de los recientes años, ganador de premios, compositor de scores cinematográficos, remezclador de David Bowie, New Order B-52’s, Michael Jackson, Brian Eno, Pet Shop Boys, Lou Reed... es un amante de la música bailable, la clásica, el punk rock, el jazz; por eso me enfoqué en la influencia de todas ellas , señaló una vez a este diario en ocasión del estreno de su disco Hotel.

La semana pasada, el neoyorquino ofreció una entrevista para promover su reciente álbum: All Visible Objects.

Afirmó: Una de las razones por las que gravité cerca de los animales y la música fue que me hacían sentir cómodo y feliz. Otra gente no me hacía sentir feliz; la música sí, los animales y los libros sí .

Moby compartió que desde un inicio en su camino dentro de la música su meta no era ser famoso, hacer giras o siquiera grabar un disco, pero su trabajo de alguna forma lo llevó al éxito comercial internacional, algo que le parecía extraño, sorprendente y emocionante. A sus 55 años, considera que esa etapa de su vida fue uno de mis errores más educativos : se enfocó en su carrera.

Para mí, la única cosa buena de una carrera es que te ayuda a hacer música y, con suerte, a hacer buena música, bella e interesante, no digo que yo la haga, pero ésa es mi meta , detalló el compositor.

Moby ve esa etapa de su vida como algo valioso. Estoy muy feliz de haber pasado por eso, porque me ayudó a darme cuenta de que la música es su propia recompensa. No es un medio para un fin. Es cierto, me permitió pagar la renta y comprarme playeras, pero el objetivo es la belleza y la conexión con otra gente, tratar de alcanzar a las personas en sus lados más vulnerables y proveerlas de alguna clase de sensación de bienestar .

La sensación que busca transmitir con su música va más allá de lo material. “Nadie ha comprado nada tan bello y maravilloso como Heroes, de David Bowie. Escuchar esa canción es más hermoso y más poderoso que comprar cualquier yate, reloj o lo que sea”, aseveró.

El músico, conocido también por ser un fuerte promotor del veganismo y la lucha contra el cambio climático, admitió que su talento no está en abordar desde la música los problemas que le preocupan. Eso no significa que separe una cosa de la otra, pues con cada canción o álbum que lanza busca la manera de que esos temas sean puestos en la mesa.

Conozco mis fortalezas y debilidades