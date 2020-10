‘Los Super Babys’ darán concierto en línea para presentar nuevo disco

Ciudad de México. Después de 14 años de aparecer en los carteles bajo el nombre de Baby Kaos, este combo de ska estrena disco y nombre: Canciones tóxicas es su nueva producción y ahora son Los Super Babys. El cambio de nombre es por un giro al estilo de ska que ejecutan, pero conservan a los integrantes originales: Christian Durán, guitarra; Alex Ukla, bajo; Aldo Hidalgo, batería y Fer Urbán en la voz. Quienes se incorporan son Geovanni Tijuano, sax; Nikole Divary, trombón y Pakito Urbán en teclados.

El cantante Fer Urban, detalla porqué estos cambios de elementos “Queremos un sonido renovado e incorporamos la consonancia del saxofón y el trombón y con el teclado ya suena más ska y, por esto, también reimplantamos el nombre. El sonido del antiguo Baby Kaos era más al ska punk con una base más orgánica de la batería, el bajo y la guitarra; y ahora que incorporamos más instrumentación, el disco tomó un sonido más ska; igual, la temática de las canciones es más fresca, hablamos de vivencias, de la fiesta, de la calle. Somos siete elementos, pero tenemos de invitado a Chino de Los Victorios, él canta, junto conmigo, el sencillo Me duele; de hecho, es una canción que compusimos juntos; pero, también, Chino nos apoya en la producción y con la composición de algunos temas más.”

El primer sencillo del disco Canciones tóxicas es Me duele; Fer platica el origen de la rola “La canción salió después de una bohemia. Chino y yo nos encontramos, cuando ambos, estábamos medio bateados en la cuestión del amor y, en la reunión, fue saliendo el tema y se dio la cuestión de ‘me duele porque me dices que lo amas’. Y de una forma, como festiva, nos dijimos ‘Sabes qué, me duele, me bateó la chava, pero como buen mexicano, vamos a celebrar’. Así empezó todo. Después, escogimos el nombre del álbum y elegimos, Canciones Tóxicas, para seguir en contexto con nuestro primer disco que se llama Canciones insaciables. Ahora son tóxicas (risas). Son diez canciones y viene otras colaboraciones con algunos invitados de la escena ska, amigos con los que hemos compartido escenario durante varios años, como Pino Ruelas de Los Estrambóticos, Marco de Caligaris, Neto de Ganja y tenemos otros nombres sorpresa.” Remata el vocalista.

El video de Me duele ya tiene presencia en el canal de YouTube de Los Super Babys y la canción ya rota en plataformas digitales “ Y viene también Luna, una balada ska con la colaboración de Margaret, una chica de Venezuela, cantante de la Orquesta internacional. Por lo pronto, esperamos tener el disco físico la primera semana de noviembre y vamos a presentarlo vía streaming. Quisiéramos hacer una presentación/concierto presencial, pero no es posible ahora, por ya sabes qué.” Finaliza Fer Urbán.