Inicia ciclo escolar en la Wacken Metal Academy

Hamburgo. La flamante Wacken Metal Academy de Hamburgo, que toma su nombre del famoso festival de heavy metal, inició hoy las clases de su primer semestre para formar a estudiantes en los aspectos profesionales de este subgénero musical del rock.

"Para nosotros se trata de un acontecimiento histórico", dijo a Dpa el director de la Hamburg Music School, Helge Zumdieck.

En los próximos dos años, los seis estudiantes seleccionados serán formados como músicos profesionales. En el plan de estudios también figura la comercialización propia como materia. Entre los docentes está la violinista Ally Storch (Subway to Sally).

Pressetermin mit Ohropax! Für 6 Musiker*innen startet heute das 1. Semester an der @Wacken Metal Academy in #Hamburg 🤟 "Die Wacken Metal Academy passt wunderbar zur vielfältigen Musikszene Hamburgs & hat im Bunker an der Feldstraße eine kreative Heimat gefunden", @CarstenBrosda pic.twitter.com/Uiy9NKN3EZ