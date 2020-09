Surgen nuevas pruebas del pasado nazi del fundador de la ‘Berlinale’

Berlín. El Festival de cine de Berlín brindó este miércoles nuevas revelaciones detalladas sobre el pasado nazi, oculto varias décadas, de su fundador y director durante un cuarto de siglo.

Investigadores han descubierto que Alfred Bauer, fundador y director de la Berlinale desde 1951 hasta 1976, había sido un alto funcionario de la administración del cine del III Reich.

Esta administración había sido creada en 1942 por el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, para controlar estrechamente la producción cinematográfica alemana.

Bauer, cumpliendo las tareas de su cargo, "contribuyó así al funcionamiento, la estabilidad y la legitimación" del régimen nazi, lamentó el festival en un comunicado.

Las primeras revelaciones sobre el pasado de Bauer las hizo el semanario Die Zeit en enero, lo que llevó a la dirección del festival a rebautizar uno de sus premios y solicitar una investigación independiente al Instituto de historia contemporánea de Múnich (IfZ).

El IfZ, obtuvo en particular pruebas de la membresía de Bauer al partido Nazi y su fascinación por la milicia paramilitar SA.

El fundador de la Berlinale también habría desempeñado un rol clave en la vigilancia de actores, productores y otros miembros de la industria cinematográfica, de acuerdo al instituto muniqués.

Tras la capitulación de Alemania, Bauer logró encubrir este pasado, y llegó inclusive a presentarse como un combatiente de la resistencia durante los interrogatorios realizados por los aliados.

