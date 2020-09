Ritmo Peligroso ha sobrevivido a la censura y pandemia

Piro Pendás ha dado batalla en más de cuatro décadas de trabajo.

Ni la censura del rock en México después de Avándaro, los duros comienzos del punk, las subterráneas presentaciones en hoyos fonky, la transformación de la industria musical, ni la pandemia han puesto pausa a su pasión y vocación por la música.

Si algo me ha dejado esta etapa, es ser agradecido; levantarme todos los días, abrir los ojos y con energía agradecer a lo que se tenga fe o creas, como Dios, el universo o el planeta; esa es la mejor manera de hacerlo, porque hemos corroborado que todo es pasajero en esta vida; lo siguiente es aprovechar de la mejor manera posible lo que venga, ya que mientras se tenga salud, podremos seguir con nuestras actividades y haciendo música .

Pendás es vocalista, compositor y productor, pero también líder de la banda Ritmo Peligroso, la cual en un principio se llamó Dangerous Rhythm. El punk, su esencia primera, se modificó después en la fusión de influencias latinas, y comenzó a componer en español, con letras, en las que, en muchas de ellas, se abordan temáticas sociales, sin dejar de lado, una crítica al sistema.

Marielito, Déjala tranquila, Contaminado y Las calles de mi continente son algunos temas de la agrupación, integrada por Mosy Bit, Avi Michel, Jorge Gato Arce, Manny Murillo y Óscar Contreras Jr.

Tal vez por eso Ritmo Peligroso va en la industria como refiere su disco Y pa’ lante, hasta que tu body aguante, dejando un sello espontáneo y festivo sobre cualquier escenario, el cual buscarán imprimir durante el primer streaming que realizarán, el 9 de octubre, desde la Ciudad de México.

Ese viernes, los internautas escucharán una música que fue hecha por placer, con una combinación de rock y ritmos afrocaribeños. En el espectáculo virtual, también participará un compañero y amigo de la banda: Dr. Shenka , frontman de Panteón Rococó.

Piro Pendás habló a La Jornada sobre algunos de los proyectos que tiene junto con la banda enfocados a permanecer activos durante este receso obligado: “Esto ha sido durísimo. Imagina, nosotros el año pasado cuando terminamos la gira por el estado de México, con la campaña Déjala tranquila (en contra de la violencia de género), yo le dije a la banda que 2020 iba a ser uno de nuestros mejores años, pero ahora sé que uno no puede tomar decisiones ni hablar del futuro, porque no sabes qué te deparará”.

Estará en México un rato

Hace unas semanas, el cantautor, quien reside en Miami, estuvo en el Auditorio Nacional como parte de Rock en tu idioma eléctrico. Ahora, en esta visita a México, “me voy a quedar un rato y aprovecharé para grabar temas nuevos con Ritmo Peligroso; queremos sacar un disco con nuevas canciones –tenemos entre 25 y 30– y la única manera en que vamos a lograr eso es juntándonos, porque a la distancia es, de verdad, muy difícil”.

No obstante, a Pendás, los constantes viajes no lo inmutan, pues ya son varias décadas de trayectoria. Estoy acostumbrado a viajar; tengo amigos con quienes quedarme cuando no tengo hotel y, la verdad, me la paso bastante bien cuando estoy en la Ciudad de México. Pero en esta ocasión sí me quiero cuidar, y voy a estar de la casa al estudio y del estudio a la casa .

Acerca del streaming adelantó: “Vamos a tener un show bastante completo, tendremos de invitado a Dr. Shenka, y probablemente ofreceremos un pequeño acústico, para hacer algo diferente y que agrade al público que se va a conectar”.

Entre algunos de los temas que escucharán los internautas figuran Marielito, Contaminado, Déjala tranquila, Tráfico, La guerra acaba, Algo va a suceder, Tu cara, Rompe mi sentimiento y una versión en bossa nova de Revolución, del disco En la mira.

Durante la cuarenta, comentó el cantante, se ha mantenido con la mayor calma posible, porque soy una persona muy activa; he retomado la lectura, con un poco más de disciplina, y tratando de pasar el tiempo lo más agradable que se pueda; de pronto toco la guitarra, pongo una película, oigo música, hago ejercicio, que ahora me sintonicé a hacerlo al aire libre .

En los meses recientes, Piro y Ritmo Peligroso no han perdido contacto con sus seguidores ni con sus colegas y amigos por medio de Plática entre cuates, que trasmiten cada viernes por Facebook, aunque no sabemos cuánto vaya a durar o qué regularidad tendrá , después de la emergencia sanitaria.

Lo cierto, afirmó, es que dará continuidad al podcast ¿Cómo está la banda?, el cual lanzó en junio pasado y cada lunes aparece con un nuevo episodio en su canal de YouTube. Aborda temas musicales e invita a los protagonistas del sector y del entretenimiento en México.

En esos episodios Piro recomienda a su público, ya sea principiante o veterano, acercarse a músicos que han trazado el camino con sus propuestas, como Frank Zappa, Ultravox, The Police y The Clash, además de recordar momentos vividos en sitios como Rockotitlán y su participación en Rock en tu idioma.

Ritmo Peligroso estará en Live Stream Show el 9 de octubre a las 21 horas. Los accesos se consiguen en la plataforma www.eticket.mx