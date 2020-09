La vida de Bruce Lee impactó y tocó muchas vidas: su hija Shannon

Para lograr hacerla, tuvimos que librar batallas que no se han conquistado del todo. Todavía hay muchas cosas que debemos seguir empujando para que cambien. Para muchas personas es primordial ver este tipo de series y verse reflejadas ahí. Porque también hay quienes verán gente que no se ve como ellos pero que se mueven por los mismos principios. Así que, genuinamente, deseo que este sea el inicio de una tendencia que siga creciendo.

–¿Dirías que el resultado es el que tenía en mente tu padre, Bruce Lee?

–No es muy diferente lo que él tenía en mente. A lo que me refiero es a que su idea original era más parecida a los programas de televisión de los 70, donde cada semana había un episodio nuevo con una aventura específica, hilada por una muy escueta historia general, mientras lo que nosotros hicimos se adapta más a una nueva forma de consumir las series. Para ello tomamos la esencia de la historia, pero contándola de una manera mucho más contemporánea, aunque sin dejar de ser una serie de época. Pero sí procuramos no dejar de lado todo lo que era importante para él.

Su historia era la de un artista marcial que llega a Estados Unidos desde China y termina involucrándose con la guerra de mafias y los Tong, que es algo que realmente ocurrió en el Barrio Chino de San Francisco durante el siglo XVIII, con un comentario muy específico sobre el Acta de Exclusión contra China y los problemas de migración en esa época. Incluso, pienso que ahora hay más libertad para contar la historia como él lo deseaba, a diferencia de 1970.

–Me imagino que la revisión de los escritos de tu padre te permitió conocer aún más sobre él. ¿Qué dirías que descubriste, durante el desarrollo de la serie, que antes desconocías, sobre su visión respecto al mundo?

–Fue muy enriquecedor. Mi papá escribió varios tratamientos, no solo de esta idea sino de muchas otras cosas que nunca pudo producir y por ello nadie nunca ha visto. Cuando me reuní con el director Justin Lin y la gente que produce la serie en Cinemax, todos me decían, con sorpresa, que estaba muy bien escrita, que el desarrollo de la historia y los personajes eran muy buenos. Fue agradable para mí porque creo que mucha gente no sabe lo creativo y sensible que era mi padre. Hasta para mí fue una sorpresa, aunque no tenía muchas referencias porque apenas empezaba mi carrera como productora, fue muy reconfortante que fuera validada por estas personas. Me dijeron que no había que cambiarle nada y que era algo que podría incluso plantearse hoy en día así como estaba. No tuvimos que hacerle ningún tipo de arreglo al planteamiento más allá de modernizar un poco el formato. Ese tipo de comentarios fueron muy reafirmantes.

Quizá lo que más me sigue asombrando es cuántas vidas tocó e impactó mi padre. Estos escritos, su creatividad, su trabajo, su ética profesional y su personalidad hacían muy evidente cómo era personalmente. Eso se refleja en el hecho de que toda la gente con la que habló sobre él, lo haya conocido o no, tiene una conexión muy significativa. No deja de emocionarme saber de lo que fue capaz en tan corto tiempo. Hizo muchas cosas que resonaron en demasiadas personas y esta serie es una extensión de todo eso. Para mí es un reflejo de la profundidad latente en todo lo que hacía pero, sobre todo, de su habilidad para conectar con la gente.

–Mencionas que, además de Warrior, tu papá trabajaba en el tratamiento de más proyectos, ¿puedes contarnos un poco de qué eran y qué adaptaciones hicieron de las ideas originales al resultado final de esta serie?

–“Como te dije antes, tuvimos que desarrollar una nueva estructura y para ello también nuevos personajes. Lo principal, como las diferentes pandillas Tong, el personaje de Bill el policía o la hermana del protagonista ya existían. Pero construimos más encima de eso. Porque el contexto histórico nos daba material para nutrir aún más los fundamentos de la serie. Estamos hablando de una época donde no sólo el Barrio Chino de San Francisco y la guerra de mafias estaban gestándose, sino también la fiebre del oro y el ferrocarril seguían en auge. El trabajo que hice con los demás productores y guionistas, me atrevo a decir, tiene mucha riqueza en términos de historia y personajes.