Ruta Sonora / Patricia Peñaloza

Ciudad de México. El guitarrista, compositor y cantante californiano John Dwyer no se puede estar quieto. Desde que emergió en la escena musical en 2007, ha editado uno o dos discos por año, la mayoría magníficos, al frente de un proyecto al que cambia de nombre según el sonido en turno. Genéricamente conocidos como Thee Oh Sees, han sido The Ohsees, OCS, Oh Sees y ahora, para su actual disco Protean Threat (2020), son Osees. Y así como cambia de nombre, va mutando de una experimentación a otra: ha pasado del pop sicodélico ( Castlemania, 2011) al garage punk viajado ( Drop, 2014), para luego alcanzar mayor altura con el gran Mutilator Defeated at Last (2015), en el que la psicodelia se pone oscura y al viaje se suman destellos de metal con estructuras progresivas. En A Weird Exists (2016) agregan algo de kraut; jams eternos y ruidosos en An Odd Entrances (mismo año); como OCS, ofrecieron en 2017 el bello plato de folk psicodélico Memory of a cut off head; luego jazz-rock místico y órganos boogie en Smote Reverser (2018), para en 2019 ofrecer un licuado de lo explorado previamente, con Face Stabber. Como se ve, con esta banda pocas veces hay falla, amén de lo deslumbrantes que suelen sonar en directo, con Dwyer empuñando su espada cortante de seis cuerdas y sus dos bateristas detrás, bajo poderoso, coros y teclados mediante.

Para este año, la pandemia fue poca cosa para este guerrero del ruido. Como indica el título, trae consigo una amenaza protéica , esto es, todo un ente mutante: a diferencia del sonido expansivo y batido de sus últimos tres discos, aquí renueva su apuesta para sonar más enfocada, más clara, menos esquizoide en producción, sin dejar de ser creativa en composición. La prolífica imaginación de Dwyer arroja aquí un punk avant-garde, evolucionado, a la vez asequible para las audiencias temerosas de la experimentación, como para los afines al truene cerebral. No hay más jams extensos, pero la versatilidad de perfiles sigue vigente. Las secuencias meldcas progresivas atacan contenidas, en guiños a Frank Zappa, con arreglos ácidos de menor oscuridad que en entregas previas. La fantasía habitual de sus letras aquí es trastocada para hablar de temas más terrenales y sinceros, entre melodías vocales menos aceleradas, menos gritadas; guitarras domesticadas y teclados funkies. Para sus parámetros, es uno de sus discos más pop y de los más sobresalientes desde Mutilator Defeated at Last y el grabado como OCS.