Recuerdos de los Beatles se venderán en subasta online

Londres. ¿Le gustaría tener una parte de la historia del rock? Sotheby's está organizando una subasta online este mes de recuerdos de los Beatles para conmemorar el 50 aniversario de la ruptura de la banda británica.

La venta ofrece artículos que abarcan toda la carrera de la banda, incluida una copia firmada del primer sencillo de los Fab Four de 1962, "Love Me Do", valuada en entre 19 mil-25 mil 400 dólares.

Otros objetos a la venta incluyen un par de los inconfundibles lentes de John Lennon, valuados en 30 mil a 40 mil libras, y su hoja de detención escolar, con un precio de venta estimado en 5 mil libras, que detalla un registro de mala conducta cuando era niño.

Un reloj Cartier de 1966, estimado en hasta 25 mil libras, también será subastado, el cual perteneció al manager de la banda Brian Epstein, cuya muerte en 1967 se considera un factor clave en la separación de los cuatro músicos de Liverpool.