Con chistes Scorsese llevó al público al oscuro mundo de gánsters

Dos años antes de su gran cinta sobre gánsters, Martin Scorsese llegaba a Venecia para revelar su transgresora narración sobre el Nuevo Testamento. En medio de amenazas de cristianos radicales, La última tentación de Cristo iba a ser presentada.

Era 1988, de camino al Palazzo los nervios del director ya estaban de punta. La sensación de peligro se acentuó cuando un hombre se le acercó y le tendió una mano. Un grupo de guardias de seguridad se abalanzó sobre el sujeto, a quien Scorsese reconoció por ser un actor nuevo.

Habré visto a Ray Liotta en una película de Jonathan Demme, y me agradó , señaló el realizador a la revista GQ en 2010. Tenía a un montón de guardaespaldas alrededor mío. Ray se me acercó en el vestíbulo y los guardaespaldas se le abalanzaron, y él reaccionó de una manera interesante, que fue mantener la calma y hacerlos entender que no era una amenaza. Me gustó su comportamiento en ese momento .

La siguiente película de Scorsese fue Buenos muchachos (Goodfellas), y las agallas de Liotta dieron frutos. El director persuadió a los reacios productores para elegir al desconocido de 34 años como el protagonista. Este mes la cinta cumplió 30 años.

Mentores de la mafia para un novato

Robert De Niro y Joe Pesci nunca han estado mejores en sus papeles de mentores de la mafia para el novato encarnado por Liotta. Se trata de una epopeya de gánsters importantes y austeros, atrapados por su propia trágica grandeza. Muchas de sus mejores escenas son básicamente cómicas. Scorsese entendió que la mejor manera de llevar al público dentro de un mundo oscuro y desagradable era con chistes.

El género de gánsters ha mantenido la atención del director a lo largo de su carrera. Hizo Calles peligrosas (Mean Streets), inspirado en su dura infancia transcurrida en el barrio Pequeña Italia de Nueva York, y más tarde abordó el lado más oscuro de esa misma ciudad con Taxi Driver, pero Scorsese quería explorar tanto como le fuera posible.

Una de las razones era que lo atormentaba la posibilidad de que las cosas hubieran sido diferentes para el cineasta. Él mismo pudo haber terminado en los zapatos brillantes de Henry Hill, el protagonista de Buenos muchachos.

Los gánsters gobernaban el barrio cuando Scorsese era un niño, incluso uno de sus mejores amigos era hijo de un jefe local. Pero el director sufría asma, por lo que pasó gran parte de su infancia en casa, mirando televisión.

Riesgos

Bromas aparte, Buenos muchachos corrió toda clase de riesgos. Como el uso de la voz en off de Henry, generalmente considerado en Hollywood como una cursi estratagema. Ni siquiera cinco minutos después de empezar podemos ver a Tommy (Pesci) y a Jimmy (De Niro) apuñalando y disparando a un hombre ensangrentado en la cajuela de un coche.