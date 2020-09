Premio honorífico de San Sebastián a Viggo Mortensen

San Sebastián. El Festival de cine de San Sebastián homenajeó este jueves la caleidoscópica carrera del actor estadunidense Viggo Mortensen, que acaba de estrenarse como director con Falling, un implacable diálogo entre padre e hijo con tintes autobiográficos.

"No dormí anoche" de los nervios; "estoy muy feliz", dijo emocionado el actor estadunidense de ascendencia danesa en un español excelente, fruto de su infancia en Argentina.

Mortensen, de 61 años, es el único galardonado este año con el premio honorífico Donostia en reconocimiento a una carrera con más de 50 títulos.

A San Sebastián vino con Falling, la primera película que dirige, y no sólo, ya que además de tener un rol protagónico es guionista, coproductor y compositor de la música.

En ella encarna a John Peterson, un piloto que vive en California con su marido Eric y su hija adoptiva Mónica, y ayuda a su testarudo padre Willis (Lance Henriksen), granjero, a encontrar un sitio para retirarse.

Padre e hijo tienen caracteres absolutamente encontrados –John es cultivado, paciente, tolerante; Willis agresivo, malhablado, sexista y homófobo–, lo que no oculta un profundo amor filial.

Es una película "sobre la edad, el miedo de estar enfermo, de morir", según Mortensen. Y también una exploración con toques autobiográficos de la relación entre sus propios padres, divorciados.

Viggo Mortensen "Agradezco el Premio Donostia porque me hace feliz a mí, a mi familia y a mis amigos, y porque me hace muy feliz que se me incluya en la historia del cine"



