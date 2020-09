Anuncia Elton John fechas para reanudar su última gira

Nueva York. Después de posponer varios conciertos debido a la pandemia de coronavirus, Elton John se prepara para volver al ruedo.

El ídolo del pop dijo el miércoles que su gira Farewell Yellow Brick Road Tour, volverá a Norteamérica el 19 de enero de 2022, en Nueva Orleáns. También tiene nuevas fechas para Houston, Detroit, Nueva York, Miami, Toronto y Montreal.

En julio, John anunció sus nuevas fechas en Europa. Su gira mundial se reanudará oficialmente el 1 de septiembre de 2021 en Berlín.

“He disfrutado mi tiempo en casa con la familia mientras el mundo navega por la pandemia de Covid. Sin embargo, realmente extraño estar de gira y actuar para mis queridos fans en mi Farewell Yellow Brick Road Tour”, dijo John. “Mientras los científicos logran hacer grandes avances, nosotros hacemos grandes planes para un regreso al ruedo que nos permita asegurar la salud y seguridad de todos”.

La gira de despedida del músico laureado con los premios Oscar, Grammy y Tony comenzó a sala llena en septiembre de 2018.

Los boletos adquiridos originalmente podrán usarse para las fechas reprogramadas.

To delve back through every period of my career for Jewel Box has been an absolute pleasure. I always want to push forward with everything I do and look to the future, but having time during lockdown to take stock and pull these moments from each era has been a joy. – EJ xx 🚀 pic.twitter.com/T7DrEe5Uki