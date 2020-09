Encabeza Post Malone nominaciones a los Billboard 2020

Madrid. Con un total de 16 candidaturas, Post Malone encabeza las nominaciones a los Billboard Music Awards 2020. Le siguen el debutante en los premios Lil Nas X, con 13 nominaciones, la cantante Billie Eilish y el cantante y compositor Khalid, ambos con 12 nominaciones. La gala de entrega de los premios, que fue aplazada por el coronavirus, finalmente tendrá lugar el próximo 14 de octubre.

Por el premio al artista del año, junto a Malone, Khalid y Eilish, lucharán también Taylor Swift y los Jonas Brothers. Los trabajos nominados al mejor disco del año son 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go' de Billie Eilish, 'Lover' de Taylor Swift, 'Free Spirit' de Khalid, 'Hollywood's Bleeding' de Post Malone y 'Thank U, Next' de Ariana Grande.

Entre otros nominados en esta edición también se encuentra Kanye West, cuyo álbum 'Jesus Is King' le valió nueve nominaciones en categorías de música religiosa, incluido mejor artista cristiano, mejor artista de gospel, mejor álbum cristiano, el mejor álbum de gospel y mejor canción cristiana. Curioso es el caso de categoría a la mejor canción gospel, en la que cuatro de sus temas están nominados: 'Closed on Sunday', 'Follow God', 'On God' y 'Selah'.

En esta edición hay tres categorías votadas por fans: el premio al logro de la lista Billboard, el mejor artista en redes sociales y la mejor colaboración.

Kelly Clarkson regresará como presentadora de los Billboard Music Awards 2020, que se transmitirán en vivo desde el Dolby Theatre en Los Ángeles el miércoles 14 de octubre en la en NBC. Inicialmente, la gala estaba programada para el 29 de abril de 2020, pero fue retrasada por la pandemia de coronavirus.