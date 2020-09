‘Succession’ gana el Emmy 2020 a mejor drama; el Covid transforma la gala

Uzo Aduba, que ganó como mejor actriz de reparto en una miniserie, también vistió una playera negra con el nombre de Taylor, mientras Sterling K. Brown, que presentó el último premio de la noche, llevaba una camiseta con las iniciales BLM (Black Lives Matter - Las vidas negras importan) y un puño cerrado, símbolo de la protesta.

El creador de Watchmen, Damon Lindelof, dedicó el premio a las víctimas de los sobrevivientes de la masacre (racial) de Tulsa de 1921 .

De las más de 100 nominaciones por actuación de este año, más de un tercio fueron para actores negros, un récord. La noche honró además la carrera de Tyler Perry, un activista por una mayor diversidad en Hollywood.

King dedicó su triunfo también a la magistrada Ruth Bader Ginsburg, una pionera en los derechos de género y un ícono progresista, fallecida el viernes a los 87 años. La magistrada fue honrada también en el In memorian, junto al protagonista de Pantera Negra, Chadwick Boseman, fallecido a finales de agosto.

