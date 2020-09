Reanudan filmación de ‘The Batman’ tras suspensión por pandemia

Los Ángeles. La filmación de la película The Batman se reanudó tras una suspensión de dos semanas luego que un miembro de la producción diera positivo de coronavirus, dijo el jueves Warner Bros.

"Luego de una pausa por precauciones de cuarentena por Covid-19, la filmación de The Batman se ha reanudado en el Reino Unido", dijo en un comunicado un portavoz de Warner Bros.

Se ha reportado que la persona que dio positivo a principios de septiembre fue Robert Pattinson, la estrella del filme, aunque el estudio nunca confirmó ni negó esta información.

