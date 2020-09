Lanza Elton John colección de canciones inéditas

Elton John abrió su caja fuerte para lanzar una amplia colección de canciones inéditas o rara vez escuchadas.

John anunció el jueves que la colección de ocho CDs Elton: Jewel Box saldrá a la venta el 13 de noviembre. Incluye Sing Me No Sad Songs, un demo de estudio de 1969 que nunca fue lanzado.

En total comprende 148 canciones, 60 de ellas inéditas, grabadas entre 1965 y el 2019 y sus primeras colaboraciones con el letrista Bernie Taupin.

Dos de los CDs contienen temas especialmente seleccionados por John y narraciones sobre los mismos por el músico laureado con seis premios Grammy.

To delve back through every period of my career for Jewel Box has been an absolute pleasure. I always want to push forward with everything I do and look to the future, but having time during lockdown to take stock and pull these moments from each era has been a joy. – EJ xx 🚀 pic.twitter.com/T7DrEe5Uki