La “epopeya” de alfabetizar un país marcó a Silvio Rodríguez

Nueva York. Silvio Rodríguez cuenta en un nuevo documental cómo en 1961, a sus 14 años de edad, se sumó a la gran epopeya de la campaña nacional de alfabetización de Cuba, descubriendo a fondo su propio país al ofrecer papel y lápiz, escritura y lectura, a comunidades marginadas y concluyendo que tal vez aprendimos más de ellos que ellos de nosotros .

Silvio Rodríguez: mi primera tarea es un documental que a través de una entrevista exclusiva con el cantautor icónico y un mosaico de imágenes –fotos y película– captan tanto la magna obra educativa cubana como también sus detalles más tiernos –una mano de un niño sobre la de un viejo campesino ayudándolo a trazar letras sobre el papel.

En el documental, realizado por Catherine Murphy, Rodríguez cuenta su aventura con la inocencia pura de su memoria de un joven que se fue de voluntario en las brigadas que integraron más de 100 mil adolescentes, ingresando a las sierras y campos de Cuba para alfabetizar a campesinos y sus comunidades.

Me inauguré como participante, como activo de la sociedad, me puse hacer algo para mi país a los 14 años , y eso, cuenta, me marcó para toda la vida en el camino de la aventura y la conciencia social que me definen como hombre . Subraya una y otra vez: fue una gran enseñanza para toda su generación.

Lucha armada con lápices, libretas y libros