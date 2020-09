Samuel L. Jackson insulta a Trump en 15 idiomas distintos

Ciudad de México. Hace unos días, el actor Samuel L. Jackson, promotor abierto en contra de Donald Trump, prometió que si 2 mil 500 personas se unían a la organización #GoodToVote, que promueve el voto, enseñaría en sus redes sociales cómo insultar al actual presidente, para lo cual se ha grabado diciendo groserías en 15 idiomas distintos, incluidos el catalán y el euskera, para concienciar al público sobre votar el próximo 3 de noviembre en las elecciones estadounidenses y así "mandarlo a la mierda"

“Ustedes aparecieron y superaron nuestro Objetivo de Acción Electoral para #GoodToVote! Así que como se prometió, aquí hay algunas 15 maneras. Gracias por involucrarse”, dice el actor.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53