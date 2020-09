Libro y documental mostrarán grabación del último disco de los Beatles

Londres. La grabación del último álbum de los Beatles, Let It Be, se ha considerado en la historiografía de la banda como un momento de problemas, un sombrío presagio de su ruptura.

Pero medio siglo después, un nuevo libro oficial y un documental ofrecerán una visión más detallada de las famosas sesiones, usando horas de material y grabaciones inéditas para mostrar los eventos bajo una luz más alegre.

The Beatles: Get Back se estrenará en agosto como un complemento de una película del director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, que documenta la creación del álbum Let It Be de 1970, dijeron los editores este miércoles.

El libro incluye la transcripción de conversaciones entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr de más de 120 horas de grabaciones durante tres semanas de sesiones en los Estudios de Cine Twickenham y luego en los propios Estudios Abbey de los Beatles en 1969.

La publicación culmina con la famosa aparición final en vivo de la banda en la azotea de sus oficinas en el centro de Londres.

El libro contiene cientos de imágenes inéditas, incluyendo algunas tomadas por Linda McCartney, que se casó con Paul justo después de las sesiones. También tiene una introducción del novelista y guionista Hanif Kureishi.

ANNOUNCING THE BEATLES: GET BACK The band’s first official book since bestselling Beatles Anthology. Global publication 31/08/2021 by Callaway & Apple Corps – to coincide with the release of Peter Jackson’s “THE BEATLES: GET BACK” feature doc. Full info: https://t.co/Y4tJU9vCRc pic.twitter.com/RNVOHulCnK — The Beatles (@thebeatles) September 16, 2020

Let it Be, con canciones como "Get Back", "The Long and Winding Road", así como la que da título al álbum, fue el último disco de los Beatles que se publicó y llegó a las tiendas después de que se separaron. Abbey Road se grabó después de Let it Be, pero se lanzó antes.

Las sesiones fueron documentadas originalmente en la película de 1970 Let it Be dirigida por Michael Lindsay-Hogg, que mostraba a los miembros de la banda discutiendo entre ellos y enfadándose.

Pero Kureishi escribe: "De hecho este fue un tiempo productivo para ellos, cuando crearon algunos de sus mejores trabajos".

"Y es aquí donde tenemos el privilegio de ser testigos de sus primeros borradores, los errores, la deriva y las divagaciones, el aburrimiento, la emoción, las alegres improvisaciones y los repentinos logros que condujeron a la obra que ahora conocemos y admiramos".

La película de Jackson -cuyo estreno se ha retrasado un año debido a la pandemia del coronavirus- profundiza en 55 horas de metraje inédito y 120 horas de grabaciones de audio para reexaminar las sesiones.

A menudo los muestra riendo y bromeando, como lo hicieron en el apogeo de la Beatlemanía.