Cannes estará presente en el Festival de San Sebastián

San Sebastián. El Festival de San Sebastián, que celebrará su 68 edición del 18 al 26 de septiembre, ha incluido en las diferentes secciones de su programación 17 títulos -trece largometrajes y cuatro cortos- que el Festival de Cannes había seleccionado como parte de su 73 edición, cancelada por la pandemia del Covid-19.

Su director, Thierry Fremaux, participará en la gala inaugural del Kursaal junto al director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, para rendir homenaje a Cannes y al resto de citas que no han podido celebrarse por el coronavirus.

En un año especial en el que muchos certámenes de cine se han visto suspendidos en todo el mundo, San Sebastián y Cannes han decidido programar y dar visibilidad a varios de los filmes seleccionados por el Festival de Cannes, puesto que a ambos les une "una relación de amistad y colaboración" desde hace años.

Los títulos programados en la Sección Oficial, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Nest y Culinary Zinema son obra de cineastas como Danielle Arbid, Naomi Kawase, François Ozon, Thomas Vinterberg, entre otros. Todos ellos se proyectarán bajo el sello "Selección oficial Cannes 2020".

La Sección Oficial incluye siete largometrajes programados por el certamen francés. Se trata de Passion simple, adaptación de la novela homónima de Annie Ernaux a cargo de la directora franco-libanesa Danielle Arbid; Sutemose / In The Dusk (En la oscuridad), un drama de trasfondo bélico del lituano Arunas Bartas; Asa Ga Kuru / True Mothers, una nueva exploración del microcosmos familiar de la japonesa Naomi Kawase; Été 85 / Summer of 85 (Verano del 85), un relato de amores adolescentes firmado por el parisino François Ozon; y Druk / Another Round, la nueva película del danés Thomas Vinterberg, que retrata a varios profesores embarcados en un excéntrico experimento etílico.

Además de estos cineastas consagrados, también optará a la Concha de Oro y al resto de premios del palmarés oficial la debutante georgiana Dea Kulumbegashvili, que en Dasatskisi / Beginning narra el acoso que sufren una testigo de Jehová y su familia por parte de un grupo extremista. Además, El olvido que seremos / Forgotten We'll Be, la película de Fernando Trueba basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince, clausurará el Festival fuera de concurso.

Asimismo, Viggo Mortensen recibirá este año el Premio Donostia, la más alta distinción honorífica que concede el Festival de San Sebastián, donde el actor y cineasta estadounidense presentará Falling, su debut como director.

New Directors

En New Directors participan tres títulos de la selección Cannes 2020: 16 printemps / Spring Blossom, película dirigida y protagonizada por la parisina Suzanne Lindon, que encarna a una joven que se debate entre el amor por un hombre mayor que ella y el disfrute de su vida adolescente; Casa de antiguidades / Memory House, en la que el brasileño Joâo Paulo Miranda Maria utiliza una historia fantástica para captar las tensiones sociales y raciales del Brasil de hoy en día; y Limbo (fuera de concurso), una sátira intercultural en la que el británico Ben Sharrock aborda las dificultades y la esperanza de los refugiados.

Zabaltegi-Tabakalera ofrecerá dos obras incluidas en la competición de cortometrajes de Cannes: Stephanie, del belga Leonardo van Dijl, y I am Afraid to Forget Your Face, del egipcio Sameh Alaa.

En Perlak se proyectará AND / DNA, filme dirigido y protagonizado por Maïwenn sobre una mujer que sufre una crisis de identidad tras la muerte de su abuelo, mientras que en Culinary Zinema se ha programado The Truffle Hunters, de los estadounidenses Michael Dweck y Gregory Kershaw, que siguen a un puñado de ancianos a la caza de la cotizada trufa blanca de Alba en los bosques del Piamonte italiano.

Nest acogerá la proyección de Muralla china, del argentino Santiago Barzi, y I Want To Return Return Return, de la sueca Elsa Rosengren. Ambos trabajos habían sido programados en la Cinéfondation Selection de Cannes, apartado en el que compiten cortos de escuelas de cine de todo el mundo.

Al margen del Festival de Cannes, el Festival de San Sebastián también mostrará, fuera de concurso y como Proyección Especial de su Sección Oficial, We Are Who We Are, la serie del italiano Luca Guadagnino que había programado la Quincena de Realizadores de Cannes, también suspendida por el Covid-19. Además, Zabaltegi-Tabakalera exhibirá Dustin, de la directora francesa Naïla Guiguet, cuyo trabajo figuraba en la sección de cortometrajes de la Semana de la Crítica de Cannes antes de su cancelación.