El Óscar impondrá reglas de diversidad para premio a mejor película

Los Angeles. La Academia de cine de Hollywood reveló este martes, en un anuncio histórico, nuevas y estrictas normas de elegibilidad para fomentar la diversidad entre los nominados al premio Óscar a mejor película.

A partir de 2024, todas las películas que aspiren a ganar el premio más codiciado de la industria precisarán un número mínimo de empleados en el reparto, equipo de producción y administrativo de minorías étnicas muy poco representadas, o abordar directamente temas que afecten a esas comunidades.

La innovadora regla llega después de años de críticas por la falta de diversidad entre los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y entre los nominados y ganadores del Óscar que ellos seleccionan.

Y aunque la Academia ya ha tomado medidas para diversificar su membresía, las nuevas reglas del martes marcan una apuesta más agresiva para remodelar el desempeño general de Hollywood en cuanto a diversidad.

"Creemos que estas normas de inclusión serán un catalizador para un cambio duradero y esencial en nuestra industria", resaltaron el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora general, Dawn Hudson, en un comunicado.

