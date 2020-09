Van Morrison, poderosa inspiración para los artistas de Irlanda y más allá

El último día de agosto el irlandés Van Morrison cumplió 75 años. Michael D. Higgins, presidente de su país, expresó: Es uno de los más destacados músicos y compositores de las pasadas seis décadas, y ha sido una poderosa inspiración para las generaciones sucesivas de artistas de Irlanda y más allá. Es un gran privilegio formar parte de esta extraordinaria celebración de su trabajo. Que continúe con nosotros mucho tiempo .

Además, el mandatario irlandés recitó una de las canciones del músico, Rave On, John Donne, de 1983. Rave on John Donne, rave on thy Holy fool, Down through the weeks of ages, In the moss borne dark dank pools . ( Sigue delirando, John Donne, sigue delirando, santo tonto, a través de las semanas de las épocas, en los oscuros y húmedos estanques de musgo ).

También poeta, el Presidente hizo alusión al escritor James Baldwin y al político John Lewis, ambos defensores de los derechos civiles de los afroestadunidenses. Su interpretación fue grabada desde su residencia oficial en Dublín.

Higgins es una de las 75 personas que han grabado versiones del extenso catálogo del cantante nacido en Belfast. Desde hace un par de semanas, a petición de la revista local Hot Press, cada noche se publica un video en el canal de YouTube de la publicación.

Ha sido realmente impactante ver llegar los videos. El resultado es un festín de música extraordinaria, brillantemente entregada por artistas de toda Irlanda. Éste es un muy merecido tributo a un artista brillante e internacionalmente aclamado , escribió Niall Stokes, editor de la revista.

El homenaje al León de Belfast, que concluirá el 15 de septiembre, seguirá con la publicación de las versiones de su obra interpretadas por distintas figuras, como Gary Lightbody, vocalista de la banda Snow Patrol, quien cantó Into The Mystic, y el actor Liam Neeson, quien recitó el tema On Hyndford Street.

El día del cumpleaños de Van Morrison, además de la intervención del presidente irlandés, se dieron a conocer las de figuras de la música irlandesa como Bob Geldof, Hozier y Sinead O’Connor.