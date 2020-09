Somos muy transparentes; dejamos que los fans sean parte de nuestro viaje: Metallica

Lars Ulrich ha tenido dos sueños frecuentes. En uno trata de alcanzar su batería, pero el banco está muy lejos y sus baquetas son de plástico. En el otro, el cofundador de Metallica se encuentra en la cima de un rascacielos que se tambalea de atrás hacia adelante, y él se aferra a la vida.

Ambos sueños han sido hablados con sus compañeros de banda, con quienes Ulrich se reúne de forma virtual cada semana. También discuten sus proyectos, como el de su álbum más reciente, S&M2, que fue grabado en vivo el año pasado con la orquesta sinfónica de San Francisco, y que salió a la luz el sábado.

Mientras el Covid-19 ponía a la industria musical en pausa, Metallica ya lidiaba con retrasos. En septiembre del año pasado, la banda anunció la postergación de su gira por Australia y Nueva Zelanda debido a que James Hetfield había vuelto a rehabilitación por adicción.

No me quejo , asegura Lars Ulrich a The Independent sobre su experiencia durante la pandemia. Que sus dos hijos mayores se hayan mudado con él, lo considera “un regalo inesperado en estos tiempos oscuros. Tengo esta sensación de euforia cuando vuelven a casa. Después pienso: ‘mierda, ¿soy más viejo de lo que creo?’”

Es consciente de lo difícil que es para las generaciones más jóvenes ver más allá del Covid-19, a un futuro en el que el entretenimiento en vivo, el trabajo y socializar sean posibles una vez más. Estos niños se toman la cuarentena muy en serio .

Buen momento para moverse hacia adelante

El bajista Robert Trujillo, en otra llamada, revela que ha aprendido a cocinar para su familia. Honestamente, antes de esta pandemia, nunca hubiera dicho eso , admite riendo. No sé. Hay mucho espacio para crecer. Es buen momento para darte cuenta de lo que quieres hacer, moverse hacia adelante en lugar de hacia atrás .

El próximo año Metallica cumplirá 40 años desde que se formó en Los Ángeles, en 1981, un logro que pocas bandas pueden presumir. Sobrevivió a pérdidas, como la muerte de su bajista Cliff Burton en 1986, y varios cambios de alineación. Después de 10 discos de estudio, giras por el mundo, premios y un lugar en el salón de la fama del Rocanrol, además de matrimonios, niños, divorcios y más matrimonio, los metaleros siguen probando nuevas cosas.