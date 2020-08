El universo de la comedia llora al 'Loco' Valdés

Ciudad de México. Perteneciente a una dinastía de grandes actores y cómicos, Manuel El Loco Valdés fue una figura excéntrica, de humor locuaz, irreverente y disparatado, que lo hizo ganarse el mote, con el cual fue reconocido durante casi siete décadas de trayectoria artística.

El Loco Valdés, a sus 89 años de edad, perdió su última batalla, la madrugada del viernes, tras complicaciones derivadas de un cáncer que padeció y enfrentó valeroso durante varios años. Hasta el final, el comediante mantuvo el ánimo positivo y desenfadado que imprimió a su vida y profesión.

Se recuerda al actor dando vida al Lobo feroz en Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos; al alocado Médico brujo, o sus participaciones en pastorelas o en los tenorios; contagió de risa en cerca de 70 cintas, y también hizo la voz de El capitán Garfio en la cinta de Disney, entre otros doblajes, como Selección canina, en 2015, su última participación en la gran pantalla.

Innumerables fueron los personajes que encarnó el hombre de largas cejas y patilla, en teatro, cine y televisión, quien además fue definido, por varias mujeres –entre ellas la actriz Verónica Castro, madre de su hijo Cristian– como un hombre caballeroso, culto, simpático, amistoso y divertido.

Ícono del humorismo

La historia de Manuel Valdés inició el 29 de enero de 1931 en su natal Ciudad Juárez, Chihuahua; fue hermano de otros genios de la actuación: Germán, Ramón y Antonio Valdés Castillo. A lo largo de más 70 años se consolidó como ícono de la comedia y el humorismo. Se recuerda su trabajo en Ensalada de locos, La hora del Loco, El show del Loco Valdés y Variedades de medianoche. En sus inicios fue incluso bailarín de conjunto, y en la obra Aeroplanos compartió escenario con Ignacio López Tarso.

En un vistazo al pasado, no se olvida la broma que hizo en el sexenio de Luis Echeverría y por la cual fue censurado: ¿Quién fue el presidente bombero? Pues Bomberito Juárez. ¿Y quién lo ayudaba? Su esposa, Manguerita Maza de Juárez .

También en el baúl de los recuerdos se quedan esas festivas y arrebatadas apuestas que hacía con su colega Sergio Corona, pues eran rivales en cuestiones del balompié. El Loco era águila de corazón, ¡América y ya! , decía, mientras su compañero era seguidor de hueso colorado de El rebaño sagrado.

Entre infinidad de apuestas, se recuerda aquella de 2002, cuando El Loco pagó la deuda de honor que contrajo con Corona con un semidesnudo frente a la puerta de los leones en el Bosque de Chapultepec, luego de que los azulcremas perdieron un clásico frente a las Chivas del Guadalajara.

El actor dijo en alguna ocasión a este diario, a propósito de la cinta El regreso al país de nunca jamás: Se trata de que los niños de uno a 102 años se identifiquen y vuelvan a serlo. Los pequeños lo que necesitan es no tener violencia, la cual ven en la vida diaria, en el tráfico, en las noticias; no tiene nada de malo tratar de guardar inocencia en el alma, creer en la gente, que hay quienes no están maleados. Lo malo es no querer asumir la vida con responsabilidad .

Manuel El Loco Valdés tuvo 12 hijos, entre ellos el actor Marcos Valdés, el cantante Cristian Castro y Alejandro, quien falleció el año pasado y estuvo pendiente de su padre.

Una vida plena y exitosa

Este viernes, su hijo Manuel leyó a la prensa un comunicado de la familia en la agencia funeraria de Sullivan: “Don Manuel Valdés ha partido a los 89 años de una vida plena y exitosa. Rodeado de la familia con mucho calor y cariño. Ya estás con quien se te adelantó; seguramente hay fiesta. Un hombre brillante, inteligente y generoso, que logró conquistar un sitio en el púbico, a quien siempre llamó ‘mi familia’… Descansa y sigue dando ese maravilloso buen humor y simpatía. Te amamos siempre”.

Desde temprana hora, familiares, amigos, colegas, instituciones y organismos lamentaron el deceso del humorista. Marcos Valdés escribió en su red social: Mi amado padre, gracias por enseñarme tantas cosas y mostrarme el camino de la lucha y positivismo, por enseñarme a luchar por mis sueños y decirme que soy muy capaz . Pedro Valdés Larrañaga externó: Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro padre hermoso .