Soy la loca sólo por ser mujer, dice Flor Amargo

La intérprete, compositora y multinstrumentista, en entrevista con La Jornada, sostuvo: “Por ser mujer, me he convertido en la loca; es más fácil decirle a una que lo está, a reconocer el talento y carácter; te puedo decir que ya acepté este tema y hasta juego con él, porque me ha hecho crecer y madurar en cada prueba –tanto personal como profesional–; me he fortalecido y aquí estoy”.

En torno a las críticas, Flor Amargo no se inmutó y afirmó: “Para eso sirven, para hacerte más fuerte, porque si a la primera vas a decir ‘ya no juego’, pues no. La vida es de los aventados; qué importa lo que digan de ti; la gente habla desde sus odios, complejos y ni hacerles caso”.

Ahora más que nunca , subrayó, vale la pena vivir. Hay tanta gente que se está muriendo y uno está vivo como para estar llorando. No, eso no. Hay que festejar, olvidar y dejar de ser negativos; busquemos el lado bonito de las cosas. Por ejemplo, esta pandemia nos ha enseñado a ser menos egoístas; uno quería ser famoso y ahora, aunque lo seas, de qué te sirve .

Lo más importante de la vida, agregó, son las cosas sencillas, que seas feliz tomando tu café o comiendo un pedazo de sandía .

Por eso, “quiero que la gente me recuerde como una artista apasionada, una persona positiva o que cuando me recuerden les dé risa lo que es Flor Amargo. Además, siempre supe que iba a ser músico, desde que nací ya era todo un show, una niña loquilla, pero bien”.

La cantautora prepara su nuevo disco de estudio, que llevará por título Reina del barrio, del cual lanzó el sencillo Artista callejero en todas las plataformas digitales. Yo soy libre musicalmente. Si se me ocurre sacar un reguetón, lo hago; si tengo ganas de hacer una cumbia al aguacate, se la hago; no me limito para nada. A veces toco a Mozart como si fuera cumbia; es decir, a mí cualquier chicle me sabe a menta .

Afirmó: Me encanta hacer todos los géneros, no casarme con uno porque soy chile, mole y pozole, y me fascina; en ocasiones hay toques de Bach (música barroca), pasando por la cumbia, cha cha chá, cabaret hasta llegar al blues .