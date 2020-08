Este año, La Fura dels Baus actuará en un Cervantino gratuito y virtual

Ciudad de México. La reconocida agrupación La Fura dels Baus, que ofrecerá una versión de creación colectiva de la célebre obra La tempestad, de William Shakespeare, será una de las compañías participantes de la edición 48 del Festival Internacional Cervantino (FIC), que, debido a la contingencia y el confinamiento sanitario, se realizará de manera virtual y sólo durante cinco días, del 14 al 18 de octubre.

La Secretaría de Cultura federal dio a conocer la programación artística integrada por 27 espectáculos escénicos, 12 exposiciones, dos instalaciones y 11 actividades académicas.

Participarán unos 570 artistas de Argentina, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, México, Portugal, Reino Unido, Senegal y Uruguay.

De esas naciones, destaca la participación de 12 países con transmisiones diferidas, en vivo y experimentos de nuevos formatos de colaboración en línea .

La Fura dels Baus es una compañía de teatro española, reconocida a escala internacional por la espectacularidad de sus propuestas escénicas en espacios no convencionales y la activa interrelación con el espectador, propuestas a las que han denominado teatro de fricción .

Recientemente, estrenaron de manera virtual la propuesta artística La maldición de la corona, una reinterpretación de la célebre obra Macbeth, de Shakespeare.

Ahora, durante el FIC, se tendrá la oportunidad de apreciar, también del dramaturgo inglés, una versión colectiva de La tempestad, propuesta que busca explorar el sentido humano, la ciencia y la tecnología , y en la que participarán 25 artistas.

Queremos que la gente sepa que hay Cervantino y que es completamente gratuito. Hemos trabajado arduamente para hacer llegar el escenario hasta sus casas; podrán ser parte del festival a través de diversas plataformas digitales y nuestras páginas web , apuntó Alejandra Frausto Guerrero, titular de la SC, en un comunicado que da a conocer la programación.

En esta edición, el FIC destinará 49 por ciento de los recursos a Guanajuato, que será distribuido mediante apoyos económicos a los artistas, personal operativo local y a las empresas guanajuatenses dedicadas al arrendamiento de equipo de producción utilizado durante la llamada fiesta del espíritu .

La programación se podrá consultar en la plataforma digital oficial que, para la ocasión, se diseñó con la finalidad de que haya interacción entre el público y las actividades del encuentro cultural .

Según la SC, “los visitantes al sitio podrán crear su perfil, disfrutar las transmisiones disponibles hasta 24 horas después de su lanzamiento, acceder a contenidos audiovisuales –podcast y blog–, además de calendarizar sus espectáculos favoritos en Mi Cervantino, espacio para crear tu experiencia virtual”.

Beethoven y Mozart, presentes

Como parte de esta edición, la Compañía Nacional de Danza rendirá homenaje al célebre compositor alemán Ludwig van Beethoven, para celebrar el 250 aniversario de su nacimiento, con la pieza Beethoven en la intimidad.

A la celebración se sumarán El Cuarteto Latinoamericano y el Diálogo Cervantino, con Claire Gibault, Birane Ba (París Mozart Orchestra) y Ana Lara, quienes ofrecerán un programa en remembranza al genio de Bonn.

La Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes estrenará la pieza Ascanio in Alba, de Wolfgang Amadeus Mozart, considerada una de sus obras menos representadas, pero igual de admirables.

A través del Cervantino, se tendrá acceso de manera exclusiva al Festival Live From London, encuentro europeo con la mejor música vocal del mundo .

También se podrán disfrutar conciertos de artistas internacionales como Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer, así como de Sara Correia, representante de la nueva generación del fado portugués; Catrin Finch and Seckou Keita, que unen la música de Reino Unido y Senegal, y Seth Glier, cantautor y multinstrumentista estadunidense, nominado al Grammy.

Entre las actividades para el público infantil se encuentra la participación del grupo Toom Pak, de España, y de Triciclo Rojo, de México, que interpretará su serie de cuentos breves sobre la magia, y Escenia Ensamble, que presentará El barbero de Sevilla, ópera escenificada con títeres.

Los jóvenes podrán apreciar al grupo The Guadaloops, con su propuesta de sonido neomexicano , que incorpora géneros como el neo soul, funk y ritmos latinoamericanos, así como la música de Troker, mezcla de jazz, funk, diyéi scratching y mariachi, acompañada por el cantante neoyorquino Freedom Bremner.

En el ámbito teatral, la compañía Teatro Línea de Sombra propone un espectáculo interactivo desarrollado en tres etapas, el cual recupera los testimonios de los trabajadores que viven de la industria maquiladora en el norte de México , y la agrupación Neurodrama presentará la obra de teatro Virgo.

Como parte de la oferta dancística contemporánea, la compañía Lux Boreal presentará una adaptación de la obra Edipo Rey, y la Compañía de Danza Experimental de Lola Lince recurrirá a la sensación de vértigo para explorar las posibilidades de movimiento como parte del proceso creativo.

En el ámbito académico, se llevará a cabo el Foro Metamorfosis, en el que se reflexionará sobre el papel de las artes ante la actual situación mundial, el cual estará integrado por tres charlas, un laboratorio y dos talleres.

Para esta edición virtual del Cervantino, el Centro de Cultura Digital trabajará junto con el FIC con la idea de poner a disposición del público y de la comunidad artística una oferta de aprendizaje, reflexión y disfrute en torno a las artes escénicas, su relación con los nuevos lenguajes y las tecnologías en el contexto actual global con cuatro grandes actividades.

Cuba y Coahuila, país y estado invitados de honor para este año, se mantienen para la edición de 2021 del FIC.

La programación del festival se podrá seguir desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a través de Canal 14, Canal Once, Canal 22 y la Unidad de Televisión de Guanajuato (Tv4), y se podrá acceder de manera gratuita desde cualquier parte del mundo en festivalcervantino.gob.mx y la plataforma Contigo en la Distancia contigoenladistancia.cultura.gob.mx