El teatro da identidad y razón para entender la vida, defienden productores

Ante la reapertura de teatros el próximo jueves, las producciones regresarán cada una a su paso, implementando medidas y tomando precauciones de manera responsable y ordenada , porque al margen de lo económico, el arte escénico da identidad y ofrece una razón para entender la vida .

Morris Gilbert, quien regresará a finales de septiembre con Defendiendo al cavernícola, señaló a La Jornada: Ningún productor es irresponsable, sabemos que tenemos que cuidar al público, actores, técnicos... a todo el equipo de trabajo y a nosotros mismos; que nos concedieran reabrir los teatros es un triunfo en sí .

En realidad, no es complicado adaptarse a un aforo de 30 por ciento; sí, es muy bajo, pero es una forma de regresar; esto no va a ser quedar permanente, sino que irá cambiando de acuerdo con el semáforo epidemiológico. De hecho, encontrar el camino indicado no será de la noche a la mañana. Cada productor es libre de hacer lo que a sus intereses convenga, aunque todos estamos en el mismo tenor de hacer las cosas con cautela, responsabilidad y tomar decisiones basadas en la ciencia .

Con 45 años de trabajar en el ámbito escénico, Morris Gilbert sostuvo: He pasado, como todos, por diversos estados de ánimo, desde la sorpresa a la incredulidad, de la depresión a la devastación; necesitamos que el teatro sobreviva y no podemos dejarlo morir. Tendremos que enfrentar las cosas como hemos hecho en otras ocasiones a lo largo de esta vida y carrera .

En torno a quienes se muestran escépticos por la reapertura de recintos, Gilbert subrayó: Los productores somos gente seria y conscientes de la situación para el regreso.

Entre los montajes del productor que estarán en cartelera de manera eventual , están Toc toc, Mentiras, Perfectos desconocidos, Mentidrags y Los monólogos de la vagina. Antes de diciembre estrenará dos: Ghost, la sombra del amor y Las pequeñas cosas de la vida.

Gilbert se reinventa con las transmisiones digitales de Mentiras, el 5 de septiembre; Toc Toc, el día 12, y ¡Si nos dejan!, el gran musical mexicano que celebra las fiestas patrias, el 16.

El arte siempre salva a la gente