Hoy inicia el curso “Out of the Box”, de Marco Machera

Ciudad de México. Más que un curso típico de cómo tocar tu instrumento, o cómo mejorar, “Out of the box” (fuera de la caja) es un viaje sobre los distintos aspectos creativos de la música. Creado por el multinstrumentista italiano, Marco Machera, el seminario busca impulsar la creatividad tanto de músicos como de aficionados, a través de sesiones dedicadas a temas como la improvisación o el ruido.

El taller, ahora en su versión en línea, es resultado de las cosas que Machera ha aprendido por sí mismo, “pero sobre todo escuchando mucha música y tocando con muchos músicos que casi siempre eran mejores que yo”, explicó el también baterista de la banda EchoTest en entrevista.

Aunque Marco es de la idea de que la creatividad no se puede enseñar, también considera que es posible inspirar a la gente y encontrar maneras de impulsarla. En “Out of the box”, su papel es parecido al de un curador de arte, ha juntado información, música, gente, temas y colaboradores para despertar la creatividad y la imaginación desde distintos ángulos.

Más que a profesionales de la música, el seminario del italiano busca llegar a cualquier interesado en el tema. Para Machera se trata de algo que se puede abordar de manera muy general, y no sólo a través de tecnicismos. El italiano critica incluso a los músicos que se centran sólo en la partes complicadas de sus instrumentos, por lo que juzga importante ser “más consiente de lo que haces y cómo lo haces”.

En las cuatro sesiones que contempla “Out of the box”, músicos y amigos de Marco, como el baterista de King Crimson, Pat Mastelotto, a quien el italiano considera uno de los más versátiles y creativos bateristas en la actualidad, se encargarán de profundizar en los distintos temas.

La primera sesión será impartida por la bajista Julie Slick, con quien Machera colabora en EchoTest, y se centrará en explorar la idea de estar “fuera de la caja”; la segunda con el tema “el arte y el ruido”, estará a cargo de Beth Fleenor; mientras que la tercera “ser un improvisador”, la dará Silvia Cignoli. El miembro de King Crimson se encargará de la última sesión “maneras de ser creativo”.

Machera, por su parte, participará en todos los encuentros dando una introducción a los temas y compartiendo sus experiencias. Con ese rol, sin embargo, el italiano no busca ser el profesor “enseñando cosas misteriosas”.

“Out of the box”, organizado por la agrupación Veintiocho-Arte Colectivo de la Ciudad de México, inició de manera presencial en nuestro país. En 2018, Machera llegó invitado por la guitarrista y compositora mexicana Julia Zenteno, y tras haber colaborado con ella en el disco de su banda Sols, los músicos mantuvieron el contacto y la amistad.

Machera está acostumbrado a trabajar con gente de todo el mundo, algo que tiene como ventaja el hecho de poder mezclar y aprender de diferentes culturas musicales, aspecto del que también habla en su taller creativo.

Las sesiones de “Out of the box” se llevarán a cabo vía Zoom el 21 y 28 de agosto y el 12 y 19 de septiembre. Debido a sus características el seminario está disponible en todo el mundo. La información y el costo se pueden consultar en 28artecolectivo.com/taller-out-of-the-box/