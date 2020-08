‘Gucci’ reunirá a Robert de Niro, Al Pacino y Lady Gaga

Madrid. Ridley Scott está reuniendo a un reparto estelar para su próxima película, Gucci, un biopic sobre Maurizio Gucci, el ex director de la prestigiosa marca de moda. Lady Gaga interpretará a la ex mujer del magnate, Patrizia Raggiani, y a su lado estarán Robert De Niro y Al Pacino, entre otras caras conocidas.

Según informa Deadline, Pacino y De Niro estarán presentes en el próximo filme del director de Gladiator, cuyo casting también incluirá a Adam Driver (Star Wars), Jared Leto (Dallas Buyers Club), Jack Huston (Ben-Hur) y Reeve Carney (La tempestad), además de, por supuesto, Lady Gaga, tras el éxito de Ha nacido una estrella.

Gaga interpreta a Patrizia Raggiani, la ex pareja de Gucci, responsable de orquestar su intento de asesinato en las escaleras de las oficinas del magnate en 1995. La pareja tenía dos hijos antes de su separación y Raggiani había sufrido un tumor cerebral recientemente.

Sus hijos achacaron a la enfermedad los pensamientos homicidas de su madre, pero aun así Raggiani fue juzgada, y los miedos ofrecieron una versión mucho más oscura de Raggiani en un claro ataque sensacionalista. Fue representada como una mujer despreciable y vengativa, y la apodaron la Viuda Negra.

El guion de la próxima película de Scott es obra de Roberto Bentivegna, basándose en el libro de investigación The House of Gucci: A Sensacional Story of Murder, Madness, Glamour and Geek, escrito por Sara Gay Forden.

Por el momento, se desconoce qué papel jugarán el resto de intérpretes, y si finalmente estarán todos en el filme de Scott. El director comenzará la producción de Gucci cuando complete su actual proyecto, el drama de época The Last Duel.