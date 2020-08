Rechazan a Cher como voluntaria del servicio postal de EU

Los Ángeles. La cantante Cher se ofreció como voluntaria en el servicio de correos de Estados Unidos, centro de un conflicto político de cara a las elecciones presidenciales, pero un gerente local rechazó la oferta.

La legendaria estrella pop estaba preocupada ante los fuertes ataques del presidente del país, Donald Trump, contra la institución y llamó a dos oficinas cercanas a su casa en Malibú, una de las cuales la llevó hasta el supervisor.

OK,Called 2 post offices In Malibu.They were polite.

I Said”Hi This Is Cher,& I Would like to know If you ever take Volunteers⁉️Lady Said She Didn’t Know & Gave Me # Of Supervisor.I Called & Said Hi This is Cher Do U Accept volunteers.”NO,Need

Fingerprints & Background Check”😥