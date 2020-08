'Ciao' a 'Visitante', Cabra siempre estuvo, dice la mitad de Calle 13

No hay solista, no quiero serlo, sólo deseo seguir produciendo, desarrollar proyectos nuevos y si me da la gana de cantar, hacerlo. Es sumar otro detalle a las cosas que siempre ha hecho Cabra, y defenderlo , afirma.

“La idea es mantener lo que he estado haciendo. Tampoco voy a cambiar una forma de trabajar, no, sólo es un ‘ciao a Visitante, Cabra siempre estuvo’.”

Cabra no empieza de cero; más bien, consolida el trabajo de una vida. Es simplemente hablar de lo que realmente siempre estuvo pasando: que Cabra estaba detrás de todo. No solamente durante el tiempo con Calle 13, sino antes de éste, trabajo que fue esencial en mi formación , asegura y reafirma que todos los roles que ha tomado en su carrera siempre fueron fracciones de Cabra.

El feeling es demasiado fuerte

Eduardo pasa muchas horas en su estudio La Casa del Sombrero, proyecto que nació en 2015 como una productora para distintos artistas y bandas del mundo, que hoy se consolida como un espacio de intercambio de cultura musical.

Para un músico que siente la energía de la gente que lo sigue, hoy día “no estamos disfrutando de ese contacto, porque ninguna camarita o streaming, nada suplantará eso, el feeling es demasiado fuerte. Por más banda ancha que exista, no va aguantar la energía que uno vive con un corillo disfrutando de frente”.

–¿Has sentido vulnerabilidad al cantar?

–Siento raro aún, pero me parece chido sentirlo. Me gusta vivir obligándome a hacer las cosas con ese sentimiento de inseguridad. Todavía cuando me subo al escenario, pese a haber estado en muchos conciertos, me da ese miedo escénico. Llegué a perderlo con Calle 13, y de pronto ya lo convertí en algo normal, pero ahora, cuando me toque salir como Cabra sentiré otra vez ese temor.

–Por más independiente que se sea, hay que promover la música que se hace. ¿Cómo ves a las plataformas de distribución?

–El problema no son las plataformas, sino su algoritmo. Me acuerdo cuando salieron, eran más orgánicas. No había esa competencia por las vistas y por los likes. De hecho, me acuerdo cuando se comenzaron a calcular las vistas, nosotros teníamos un montón y eso lo fueron eliminando porque se iba a monetizar (comercializar); a hacerse como una cosa mafiosa. Ahora el negocio se impone, y eso me parece cabrón, en mal sentido. Al final todo se fue al lado oscuro.

Abunda: “Cuando salió Internet conocí mucha música increíble que bajaba de Napster o de Audiogalaxy, donde encontrabas cosas muy buenas. Así se movía la música de Calle 13, de manera orgánica. Las disqueras sufrían, porque no sabían qué hacer. Al final, se montaron encima del toro y lo domaron. Pero todo se fue al carajo. El ejemplo: mucha música latina que se ha convertido en un solo sonido, lo que me parece insólito, porque la música latina tiene tanta diversidad cabrona, y el éxito suena como un solo sonido y si no lo tienes estás fuera, lo que es una falta de respeto.

Pero, reconoce, hay esperanza: las independientes serán el nuevo orden. Lo importante es buscar nuevas alternativas. La música estará ahí, y aunque el algoritmo nuble la vista, el tiempo dirá .

El sencillo La cabra jala pal monte, que fusiona ruidos electrónicos con una percusión fuerte, latina en un hip-hop muy boricua, fue producido por él mismo, compuesto en colaboración con Rita Indiana y viene acompañado de un video, dirigido por Nicolás Sedano.