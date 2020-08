Estrenan “Pasos con alas”, un reconocimiento en tiempos de cambio

Ciudad de México. Ayer viernes se estrenó, en todas las plataformas de música, el tema “Pasos con alas”, canción donde participan trece cantantes, integrantes de siete grupos musicales distintos. La intención de esta campaña, iniciativa de Warner Chappell Music y Citibanamex, es reconocer el esfuerzo de toda la población y levantar el ánimo de los mexicanos en esta época de cambios. “Pasos con alas” cuenta con la participación de: Siddhartha, Little Jesus, Hello Seahorse! Technicolor Fabrics, Vanessa Zamora, Sofi Mayen y la regiomontana Fer Casillas, quien, a propósito de su intervención en esta canción, señala: “Tuve la oportunidad de ser parte de este proyecto y, para mi sorpresa, trabajé con artistas que admiro muchísimo.”

Participar en esta canción, agrega Fer, es muy importante por el mensaje tan positivo, entre tanto caos e incertidumbre que se vive por la situación actual; Fer Casillas añade: “Hablar de Pasos con alas es necesario porque es algo positivo y lleno de esperanza; por ejemplo el cierre del coro donde cantamos ‘Entre grietas/ la vida sabrá germinar’, me gusta porque, a pesar de lo que estamos viviendo, donde se te tapa un poquito la vista y aunque se pierda un poquito la esperanza, siempre hay manera de vivir la vida; creo que esa línea de la canción me llama –Entre grietas/la vida sabrá germinar- porque vamos a seguir caminando y aunque vayamos en el peor pavimento posible, vamos a tener vida. Es no perder la esperanza, seguir caminando, seguir avanzando”.

La autoría de la letra de “Pasos con alas” corresponde a Héctor Rubén Mena Escudero; José Héctor Portilla Rodríguez José Héctor y a Oliver García Cerón; al respecto la cantante señala: “Me gusta saber que nos estamos uniendo nosotros, los músicos, para poder también transmitir este mensaje a las personas que lo puedan necesitar. Aunque todos estamos pasando por momentos muy difíciles, la música atraviesa un momento muy complicado por la falta de conciertos, de campañas; pero estamos tratando de darle la vuelta a página y encontrar nuevas manera de sacar esto adelante; creo ya hay propuesta en muchas plataforma para conciertos digitales y nuevas maneras de vivir la música: hacer conciertos privados, en Zoom, como sea, pero no perder de vista la música, creo que es algo súper importante para todos en general, tener la música presente. Y hay que poner mucho de nuestra parte: comprar boletos para conciertos en línea y comprar música en plataformas para que la música siga viviendo. Traer bien puestas las alas en nuestros pasos y acordarnos de ‘Entre grietas/ la vida sabrá germinar’.

Fer Casillas es oriunda de Monterrey ciudad donde formó parte hace ocho años de Delailas, su primera banda; en el 2016 decide radicar en Ciudad de México y empezar carrera solista al lanzar su Ep Stranger; el año pasado salió al mercado su disco Imágenes de Olga “Con el que tuve la oportunidad de estar nominada al Grammy Latino al Mejor nuevo artista el año pasado. Ahora estoy trabajando en mi nuevo Ep que ya estamos terminando; ojalá alcancé a salir en septiembre. Este Ep trae mucho de folk, de jazz; es más melancólico, orgánico.” Adelanta Fer.