Festival de Cine de Toronto presenta el programa de su edición 2020

Nueva York. El Festival Internacional de Cine de Toronto develó el jueves un programa que dista mucho de su usual lista de potenciales aspirantes a premios y grandes estrenos, aunque sí incluye el debut de Regina King como directora, nuevos documentales de Frederick Wiseman y Werner Herzog y la más reciente película de Michel Franco.

Toronto, previsto del 10 al 19 de septiembre, ha programado un festival ampliamente virtual para su 45ta edición debido a la pandemia. En situaciones normales, es el festival de cine más grande de Norteamérica. Este año redujo drásticamente sus planes y juntó 50 películas o series de TV de distintas partes del mundo, inclinándose por proyectos que debutarán en servicios de streaming o televisión este otoño boreal.

Cameron Bailey, director artístico y copresidente del festival, reconoció que la selección estaba muy lejos de la de una edición normal.

“Comenzamos este año planificando para un 45to festival muy parecido a nuestras ediciones anteriores, pero en el camino tuvimos que repensarlo prácticamente todo”, dijo Bailey. “El programa de este año refleja ese tumulto. Los nombres que ustedes ya conocen están haciendo cosas completamente nuevas este año, y hay todo un grupo de nombres nuevos y emocionantes por descubrir”.

Entre los títulos notables están City Hall del nonagenario Wiseman, un retrato del Ayuntamiento de Boston; el drama de Regina King sobre un joven Muhammad Ali, entonces Cassius Clay, titulado One Night in Miami; el documental sobre meteoritos de Herzog y Clive Oppenheimer para Apple TV+ Fireball: Visitors from Darker Worlds; Pieces of a Woman, un drama familiar de Kornel Mundruczo con Shia LaBeouf; y Penguin Bloom de Glendyn Ivin, con Naomi Watts.

Algunas de las cintas se presentarán una semana antes en el mucho más pequeño Festival de Cine de Venecia. Toronto también incluirá nuevas obras de Mira Nair, Thomas Vinterberg y el director mexicano Michel Franco.

Franco presentará Nuevo orden, una cinta protagonizada por Diego Boneta, Dario Yazbek Bernal, Naian González Norvind y Mónica del Carmen en la que una boda de la alta sociedad es interrumpida por la llegada de invitados no deseados. El filme también se exhibirá en Venecia.

Toronto anunció previamente que la versión filmada de Spike Lee del concierto teatral de David Byrne en Broadway American Utopia, un estreno de HBO, inaugurará este año el evento.

Los más grandes festivales del otoño — Venecia, Toronto, Telluride y Nueva York — se aliaron este año y colaborarán en cuanto a programación. Telluride canceló su edición en Colorado, pero renació como un festival en autocines en Los Ángeles. Nomadland de Chloe Zhao será la película que abrirá los cuatro festivales.

Los organizadores de Toronto han dicho que continúan trabajando con las autoridades sanitarias para determinar si se podrán realizar eventos en persona y cómo. Debido a las restricciones de viaje entre Estados Unidos y Canadá, han exhortado a los asistentes asiduos a quedarse en casa este año.