Músicos condicionan uso de sus canciones en campañas políticas

Nueva York. Músicos famosos como Mick Jagger y Sheryl Crow firmaron una carta en la que pidieron a los políticos que solicitaran su consentimiento antes de usar sus canciones en mítines de campaña.

La música para eventos políticos ha sido un tema candente durante la elección de 2016 y nuevamente este año, por la negativa de varias estrellas a que el presidente Donald Trump use sus canciones sin permiso.

Michael Stipe de REM, Regina Spektor y Steven Tyler, de Aerosmith, están entre otros artistas que firmaron la carta escrita junto con la asociación gremial Artist Rights Alliance, dijo la revista Rolling Stone.

"Ningún artista debería ser forzado a comprometer sus valores o ser asociado con políticos que no respetan o apoyan", dijo en Twitter el martes Artist Rights Alliance.

"Para defender la libre expresión y la política, estamos reclamando a las campañas que pidan permiso antes de usar música en los eventos políticos", añadió.

El legendario grupo de rock británico The Rolling Stones amenazó el mes pasado con tomar acciones legales contra Trump por el uso de su clásica canción "You Can't Always Get What You Want" en sus mitines de campaña.

El mismo mes, la familia del roquero Tom Petty emitió una carta de cese y desistimiento sobre el uso de "I Won't Back Down" por parte de Trump en una manifestación en Tulsa el 20 de junio.

Queen se quejó de que Trump caminara en el escenario con su tema "We Are The Champions" durante un evento del Partido Republicano en Cleveland, Ohio, durante la carrera por la elección presidencial de 2016.

Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele, Neil Young y los herederos de Prince también se quejaron después de que Trump usara sus canciones.

Otros signatarios de la carta cuyos nombres se revelaron el martes son Lionel Ritchie, Elvis Costello, así como las bandas bands Blondie, Green Day y Pearl Jam, dijo Rolling Stone.