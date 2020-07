Cinta del mexicano Michel Franco competirá en la 'Mostra' de Venecia

Milán. El director mexicano Michel Franco figura hoy en la nómina del 77 Festival de Cine de Venecia, previsto a realizarse del 2 al 12 de septiembre de este año, con la cinta Nuevo orden.

Por primera vez, el cineasta integra la selección oficial de la conocida Mostra de Venecia junto a otras producciones latinoamericanas, entre estas, Selva trágica, de Yulene Olaizola, y el cortometraje Entre tú y milagros, de la colombiana Mariana Saffon, que comparecerán en la sección Horizontes.

En su trayectoria, Franco mereció el reconocimiento especial del jurado y otros galardones al mejor guión durante el Festival de Cannes por sus cintas Después de Lucía (2012), ganadora de la sección Una cierta mirada, Chronic (2015), mejor guión, y Las hijas de Abril (2017), premio especial del jurado de Una cierta mirada.

La competición por el León de Oro, que eliminó algunas secciones paralelas, actividades especiales y proyecciones de clásicos, debido a la crisis sanitaria por la Covid-19, exhibe 18 títulos en su programación.

Menos estrellas de cine saldrán de las fiestas a lo largo de la laguna para ser atrapadas por paparazzi en botes.

Pero los organizadores del Festival de Cine de Venecia de este año prometen muchas películas -en pantallas reales frente a audiencias reales- por primera vez desde que la pandemia global paralizó el mundo del espectáculo.

Más de 50 países participarán en lo que pretende ser el primer gran festival de cine en persona en la era del Covid-19, del 2 al 12 de septiembre.

"Hemos salvado el corazón del festival", dijo el director del evento cinematográfico Alberto Barbera, quien presentó las películas en una conferencia de prensa transmitida en vivo.

Se controlará la temperatura, se dejará vacío un asiento por medio en los cines e incluso los críticos acreditados tendrán que reservar sus butacas con anticipación. El número de películas se ha reducido, pero "no mucho", dijo Barbera.

La lista de filmes de la competencia oficial para el León de Oro a mejor película incluye 18 títulos, comparado con 21 del año pasado. Sólo dos son producciones de estudios de Estados Unidos: Nomadland, un drama itinerante de la directora china-estadunidense Chloe Zhao protagonizada por Frances McDormand, y The World To Come, con Casey Affleck.

Ambas competirán con trabajos del israelí Amos Gitai y del ruso Andrei Konchalovsky, además de cuatro películas italianas, entre ellas Notturno, de Gianfranco Rosi, sobre el conflicto sirio.

Películas que se presentarán fuera de la competencia incluyen The Duke, una comedia policial del director de Notting Hill Roger Michell protagonizada por Helen Mirren, y Greta, un documental que retrata a la activista ambiental sueca Greta Thunberg.

"No estamos orgullosos de ser los primeros. Nos hubiera gustado que todos los festivales se celebraran y que esta situación no hubiera ocurrido", dijo Roberto Cicutto, presidente de la fundación de la Bienal que organiza el festival. "Pero estamos satisfechos con lo que hemos podido organizar", agregó.