Muere el pionero del diseño de moda japonés Kansai Yamamoto

Tokio. El famoso diseñador de moda japonés Kansai Yamamoto, considerado un pionero de la industria en su país y conocido por su trabajo con David Bowie, murió a los 76 años como consecuencia de una leucemia, anunció este lunes su hija.

"Dejó este mundo de manera pacífica, rodeado por sus personas queridas", afirmó la actriz Mirai Yamamoto en Instagram.

"Para mí, mi padre no solo era el alma eléctrica y energética que el mundo conoció, sino alguien que era amable, de buen corazón y cariñoso", dijo.

Yamamoto fue conocido por crear osadas prendas vanguardistas que desafiaron las normas de género y presentaban colores brillantes.

Saltó a la fama con desfiles internacionales y en particular a partir de la década de 1970 por su colaboración con Bowie, para quien produjo una serie de ropas que el cantante utilizó para su alter ego Ziggy Stardust.

"Encontré asombrosamente hermosos la estética y el interés de David por trascender las fronteras de género", contó Yamamoto al portal The Cut en 2018.

Los diseños de Yamamoto incorporaron a menudo elementos de la cultura japonesa, y en una oportunidad vistió a Bowie con una capa cubierta de caracteres kanji utilizados en el idioma nipón.

