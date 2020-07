Presidirá Cate Blanchett jurado del Festival de Cine de Venecia

Venecia. La actriz francesa Ludivine Sagnier, los cineastas alemán y rumano Christian Petzold y Cristi Puiu, respectivamente, el escritor italiano Nicola Lagioia, las directoras británica y austriaca Joanna Hogg y Veronika Franz integrarán el jurado del 77° Festival de Cine de Venecia (La Mostra) presidido por la estrella Cate Blanchett.

Los organizadores del festival (desde el 2 al 12 de septiembre) ya habían anunciado en enero la presencia de la actriz australiana a la c abeza del jurado de esta 77ª edición.

Este domingo, fue completado por otros seis miembros, tres mujeres y tres hombres.

Sagnier ha actuado recientemente en las series internacionales The Young Pope y The New Pope, del italiano Paolo Sorrentino, así como en The Truth de Hirokazu Kore-eda, película que abrió La Mostra el año pasado.

A su lado estará la cineasta austriaca Veronika Franz (55), destacada por la cruel Goodnight Mommy (2014), película codirigida con Severin Fiala, un fime multipremiado y que representó a Austria en los Óscares.

Su cofrade británica Joanna Hogg (60) cuenta con cuatro filmes en su haber, el último de los cuales, The Souvenir, se estrenó en el Sundance American Film Festival, en la edición de 2019.

Representando a la "Nouvelle Vague" del cine rumano, Cristi Puiu (53), debutó detrás de las cámaras en 2001 con la 'road-movie' de bajo presupuesto Marfa si banii (La Mercancía y el dinero).

En 2005, su segundo largometraje, la comedia negra La Muerte de Dante Lazarescu, fue aclamado por la crítica y recibió el premio Un Certain Regard (una cierta mirada) en Cannes, Francia.

Su colega alemán Christian Petzold (59) ha sido galardonado en tres ocasiones por críticos de su país, por Identity Check (2000), presentada en Venecia, Ghosts (2005) y Yella (2007), ambos proyectadas en Berlín. En 2012 ganó el Oso de Plata en Berlín en 2012 con Barbara.

Nacido en 1973 en Bari (sur de Italia), Nicola Lagioia ha publicado diez novelas, ensayos e historias. En 2015, fue galardonado con el prestigioso Premio Strega por La Ferocia (novela).

Esta 77ª Mostra se desarrollará con un programa reducido en comparación con años anteriores, y siguiendo un estricto protocolo sanitario, en especial con respecto al distanciamiento físico en las salas, debido a la pandemia de covid-19.

Esta Mostra se revela como una esperanza para el mundo del cine en general, en un año marcado por el cierre de teatros, postergaciones de filmaciones y festivales cancelados.