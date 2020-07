Ópera prima de Jorge Cuchí competirá en el Festival de Cine de Venecia

El mismo Cuchí dirigió su historia porque considera que hacer cine es un proceso completo, incluye la escritura, dirección y edición. De ser fotógrafo también me hubiera encargado de esa parte , explicó el cineasta.

Y aunque en un principio las intenciones de Cuchí se limitaban a hacer una película que quedara decente , más tarde, al participar en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en donde su cinta ganó dos reconocimientos al cine en construcción, fue invitado por representantes de la crítica italiana a participar en Venecia.

Sin embargo, la pandemia mantiene en duda la asistencia de Cuchí, o cualquier otro miembro de la producción, al encuentro de cine. Además de las medidas sanitarias que tendrán que ser implementadas durante la Bienal de Venecia debido al Covid-19, existen restricciones de viaje para la gran mayoría de países hacia el territorio de la Unión Europea.

Al no haber vivido una experiencia similar, Cuchí asegura que no se lamentará si no puede viajar. De ser así, 50 o dos ballenas se encuentran en la playa seguirá participando. La Semana Internacional de la Crítica de Venecia es también una plataforma importante para los nuevos directores. La cinta mexicana competirá con otras de países como Turquía, Italia y Dinamarca.

A sus 56 años, Jorge ha decidido no volver a dedicarse a la publicidad. Considera que es buen momento para cambiar su vida, y que la industria cinematográfica mexicana es robusta a pesar de las circunstancias. Cuchí incluso ya ha escrito su segundo guion, aunque la pandemia le ha impedido comenzar a grabar la película.

Después de Venecia le gustaría llevar a 50 o dos ballenas se encuentran en la playa a festivales en México como el de Morelia, Los Cabos o Guadalajara.