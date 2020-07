Depp intenta demostrar la violencia de su ex esposa

Londres. Los abogados de Johnny Depp mostraron este viernes, en su juicio por difamación contra un tabloide, un video de un informante anónimo para intentar probar que su exesposa Amber Heard tenía un comportamiento violento.

Depp demandó al tabloide británico The Sun ante el Tribunal Superior de Londres por haberlo tildado en 2018 de marido violento, en un juicio que empezó hace tres semanas.

El actor de "Piratas del Caribe", de 57 años, afirma que esa acusación arruinó su reputación y le costó empleos lucrativos en Hollywood.

The Sun asegura que puede respaldar sus afirmaciones con 14 casos de abuso contra la modelo y actriz de 34 años que habrían ocurrido en un lapso de tres años antes de la decisión de Heard de solicitar el divorcio, en 2016.

El abogado de Depp, David Sherborne, interrumpió el testimonio previsto el viernes y pidió permiso al juez Andrew Nicol para mostrar lo que él llamó una nueva prueba "crítica" en el caso.

Nicol aceptó a pesar de que el caso se retrasó en lo que se suponía sería su último día.

El video, sin fecha, muestra a la hermana de Amber, Whitney, charlando con un grupo de mujeres en una piscina.

"No puedo creer que Amber te diera una paliza", le dice una de las mujeres a Whitney en el video. "¿Te metiste en una pelea?", pregunta. Una mujer inspecciona la mejilla y el brazo de Whitney. "No estoy hablando de eso", dice Whitney. "Realmente te dio una paliza", insiste la mujer. "Oh, no estamos hablando de ello", repite Whitney.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2011, durante el rodaje de "Rhum Express" y se divorciaron a principios de 2017. Estuvieron menos de dos años casados.