Kardashian pide comprensión por bipolaridad de Kanye West

Ciudad de México. Kim Kardashian dijo el miércoles que su marido, el rapero Kanye West, sufre trastorno bipolar y pidió compasión y empatía mientras él y su familia intentan controlar la enfermedad.

La declaración de Kardashian en las historias de su cuenta de Instagram fue su primer comentario público en semanas de entrevistas dispersas, apariciones públicas y publicaciones de West, que las

"Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene trastorno bipolar", escribió Kardashian, diciendo que es "una persona brillante pero complicada".

Kardashian no mencionó el plan declarado de West de presentarse a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2020. El rapero organizó el fin de semana un mitin en Carolina del Sur de su Partido Cumpleaños, pero no ha delineado ningún plan político coherente.

"Quienes están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras a veces no están alineadas con sus intenciones", escribió Kardashian.

Sus comentarios llegan después de otra serie de tuits publicados por West a la noche, uno de los cuales decía que estaba intentando divorciarse de Kardashian. Su tuit fue borrado rápidamente. A principios de esta semana, el rapero dijo que su familia estaba intentando que se tratara en una institución psiquiátrica.

La pareja se casó en 2014 y tiene cuatro hijos.

Kardashian, una empresaria de cosmética que se hizo conocida en el reality show de televisión "Keeping Up With the Kardashians", dijo que ella y su familia estaban intentando buscar ayuda para West y habló sobre el estigma y la confusión alrededor de la salud mental.

"Aquellos que entienden la enfermedad mental o incluso el comportamiento compulsivo saben que la familia no tiene poder a menos que el integrante sea un menor", dijo.

Y agregó que las personas mismas deben involucrarse en el proceso de recibir ayuda, sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos.

"Pido amablemente que los medios y el público nos den la compasión y la empatía necesaria para que podamos atravesar esto", concluyó.