Comic-Con festeja de manera virtual sus 50 años

De todos los actos cancelados debido a la pandemia, pocos son tan coloridos y vibrantes como la Comic-Con. Cada año decenas de miles de personas acuden a San Diego para disfrutar el gran espectáculo de la cultura pop. Los estudios de Hollywood presentan sus estrenos, las estrellas hablan de sus nuevos proyectos de cómics, terror o ciencia ficción, y los fans buscan y compran una variedad de libros de historietas y objetos de colección.

En su 50 aniversario, que se cumple este año, la Comic-Con se realiza de manera virtual desde este 22 de julio hasta el 26.

La página www.comic-con.org se convertirá en [email protected]. Allí, los internautas encontrarán la sala de exhibiciones web, a modo de campus virtual, con aproximadamente 700 expositores destacados.

Los más de 350 paneles y programas planificados están disponibles en YouTube, más actividades en Discord. El Comic-Con Museum seguirá ofreciendo contenido interactivo durante el fin de semana. El merchandising oficial estará disponible a través de la Merch Store, en la web del espectáculo.

Por otro lado, IGN será la encargada de transmitir 34 paneles de Comic-Con at Home, mientras la Comic-Con Art Show and Masquerade tendrá lugar a través de Tumblr. Las películas y el animé estarán disponibles en la plataforma Scener Watch Party, complemento de Chrome en el que los fans también podrán debatir.

